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越俄两国首都安全合作的新动力

阮青松强调，在外交政策中，越南坚持奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展的原则，主动且负责任地参与解决地区和国际问题；将俄罗斯联邦视为越南在欧洲的可靠且重要的合作伙伴。

会谈现场。图自越通社
会谈现场。图自越通社

越通社莫斯科——越通社驻莫斯科记者报道，6月4日，由阮青松中将率领的河内市公安局代表团在俄罗斯联邦首都与莫斯科市内务总局代表团举行工作会谈，旨在加强经验交流，促进在确保安全秩序及打击犯罪领域的合作，为巩固和促进双边全面战略伙伴关系做出贡献。

在会谈中，阮青松强调，在外交政策中，越南坚持奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展的原则，主动且负责任地参与解决地区和国际问题；将俄罗斯联邦视为越南在欧洲的可靠且重要的合作伙伴。

在此背景下，越共中央总书记、国家主席苏林与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京之间的亲密与友好关系成为了进一步促进两国战略伙伴关系的重要动力，同时也为维护地区乃至全球的和平、稳定与可持续发展做出了共同努力。苏林总书记相信俄罗斯在新发展纪元中继续是越南忠诚可靠的朋友。

据河内市公安局局长的介绍，在高度友好与互信的基础上，越南公安部与俄罗斯政府以及河内市政府与莫斯科市政府之间的合作关系近年来正在积极发展。近期，在对俄罗斯进行访问期间，越南公安部部长梁三光大将与俄罗斯联邦内务部部长举行了重要会谈。双方一致同意继续保持各级代表团互访，并在“越南公安部与俄罗斯内务部联合行动计划（2025-2027阶段）”框架下，促进在打击犯罪、引渡、联合调查和追捕与抓获在越南和俄罗斯的通缉犯等方面的信息交换和专业技术转让的合作。越南公安部部长还与俄罗斯联邦紧急情况部领导举行了会谈，会见了俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古，签署了有关军事装备、技术、安全及数字基础设施的重要合作文件。

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阮青松中将代表河内市公安局代表团接受莫斯科市内务总局局长奧列格·巴拉诺夫赠送的纪念品。图自越通社

另外，双方还举行2026年莫斯科河内文化日，为巩固越俄两国传统友谊做出了贡献，同时也发挥了文化桥梁作用，推动两国首都之间的经济社会合作发展并扩大了民间交流。

莫斯科市内务总局局长奧列格·巴拉诺夫（Oleg Baranov）中将强调，尽管面临地缘政治现实，越南仍是俄罗斯的可靠战略伙伴。俄罗斯内务部与越南公安部之间的合作呈现出向进一步扩大合作方向的稳定发展态势。

会谈结束时，双方就今后具体合作内容和计划提出建议并达成了共识，旨在为两国首都的发展以及两国全面战略伙伴关系的发展做出贡献。（完）

越通社
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