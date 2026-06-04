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越南外交部长黎怀忠与安哥拉外交部长泰特·安东尼奥举行会谈

在当前的国际背景和越南全新的国家地位下，越南一向重视与安哥拉之间亲密、传统、友好、同志加兄弟的关系。他建议双方通过高层代表团互访进一步增强政治互信，定期且高效地维持现有的合作机制，特别是越南—安哥拉政府间委员会以及两国外交部政治磋商等机制。

越南外交部长黎怀忠与安哥拉外交部长泰特·安东尼奥举行会谈。图自越通社
越南外交部长黎怀忠与安哥拉外交部长泰特·安东尼奥举行会谈。图自越通社

越通社河内——6月4日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内与自2026年6月3日至5日对越南进行正式访问的安哥拉外交部长泰特·安东尼奥（Téte António）举行会谈。

会谈上，黎怀忠强调，在当前的国际背景和越南全新的国家地位下，越南一向重视与安哥拉之间亲密、传统、友好、同志加兄弟的关系。他建议双方通过高层代表团互访进一步增强政治互信，定期且高效地维持现有的合作机制，特别是越南—安哥拉政府间委员会以及两国外交部政治磋商等机制。

在双边合作方面，黎怀忠提议两国外交部与其他部门积极发挥桥梁作用，配合提高在能源、农业、教育、医疗卫生、科学技术、矿产等优先领域的合作质量与效益并实现合作形式多样化。黎怀忠建议安哥拉为越南企业参与安哥拉石油和能源项目创造便利条件；希望双方配合以双边、三边、四边以及公私模式推进农业领域的南南合作；继续维持教育和医疗领域的专家交流机制，并加强与安哥拉在科技发展领域的合作。

黎怀忠还建议安哥拉政府继续给予关心并创造便利条件，保障在安越南企业和人民的安全，助力他们稳定生活与工作，为两国的共同发展做出切实贡献。

泰特·安东尼奥强调，安哥拉始终重视双边关系，并希望越南在未来的发展阶段中继续与安哥拉并肩前行。

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越南外交部长黎怀忠与安哥拉外交部长泰特·安东尼奥举行会谈。图自越通社

他透露，安哥拉政府正在为吸引外国投资者营造更便利的营商环境，并呼吁越南企业赴安寻找投资与经营商机。

泰特·安东尼奥对黎怀忠提出的各项建议表示赞同，并强调将指示安哥拉外交部与两国相关部门紧密配合，落实好各项农业合作计划与项目，支持越南企业在安哥拉稳定、长期地开展经营活动，推动双边合作关系日益走深走实。

两国外交部长一致同意加快谈判进程，力争在2026年内签署各项关键法律文件，特别是《避免双重征税协定》和《促进与保护投资协定》，为双边经济稳定、长期的合作奠定基础并保护企业的合法权益。

谈到共同关心的国际和地区问题时，两位部长一致同意在国际和地区论坛上相互配合与支持；加强与非洲联盟、东盟等两国身为成员国的地区组织的务实合作；携手解决非传统安全挑战及跨国犯罪等，造福两国人民，致力于世界和地区的和平、稳定与发展。（完）

越通社
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