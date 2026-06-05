世行：越南经济展现“显著韧性”

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越通社河内——近年来，全球经济接连遭遇重大冲击，对越南这样一个贸易开放度较高的经济体造成不小压力。在越南政府正朝着实现两位数增长目标迈进的背景下，准确识别经济内在优势和发展瓶颈显得尤为重要。

世界银行负责越老柬的首席经济学家特赫米娜·汗（Tehmina Khan）在接受越通社记者的专访时表示，近年来，全球经济持续面临多重冲击，越南也未能置身事外。然而，越南抵御逆风、克服挑战的能力不断增强，并转化为令人瞩目的增长成果。以2025年为例，越南经济增长率约达8%，在东盟国家中位居前列，尽管全球贸易不确定性加剧以及贸易和关税政策变化带来诸多挑战。

世界银行最新报告指出，越南经济展现出“显著韧性”。特赫米娜·汗表示，这种韧性源于坚实的基本面，包括具有竞争力的劳动力成本、不断壮大的中产阶层以及较为完善的基础设施。正是这些优势，使越南在区域和全球价值链重组与转移过程中占据战略位置，并从中受益。

与此同时，在人工智能（AI）快速发展的背景下，上述优势也使越南能够更好融入数据中心、半导体等新兴领域相关产业链和贸易网络。

特赫米娜·汗强调，越南是少数正在推进一系列深层次改革的新兴经济体之一，这些改革极大增强了投资者信心。她认为，越南政府近两年来推动的改革力度，是自革新以来最为深刻的一次。若能够有效落实，这将是一场全面、快速且具有深远影响的国家治理体系重构和机构改革。

越南提出到2045年成为高收入国家的发展目标，这意味着公共部门能力必须同步提升。当前改革不仅局限于行政领域，而是覆盖经济社会多个方面，包括精简行政审批程序、减轻私营企业法律合规负担、推进税务和海关现代化、完善企业破产法律框架、开放资本市场以及加快能源转型等。

特赫米娜·汗表示，从整体来看，这是一轮“世代级改革”，也是越南经济发展历程中极具意义的重要时刻。

与此同时，她也指出越南经济面临的几个关键挑战。首先，外资企业与本土私营企业之间的发展差距不断扩大。外资企业仅占企业总数约5%，却是出口增长的主要驱动力。

其次，虽然越南财政空间仍较充裕，但应对外部冲击的缓冲能力相对有限，经济增长仍较大程度依赖外部需求。

第三，企业部门杠杆率偏高。2025年企业债务规模已相当于国内生产总值（GDP）的145%，一旦遭遇外部冲击，可能带来较大风险。

​第四，基础设施短板仍然存在，需要持续加大投入和改善力度。升级基础设施有助于降低物流成本，提升企业竞争力。

对于未来改革方向，特赫米娜·汗认为，越南政府当前推进的改革路径是正确的，但最大的挑战在于落实执行。越南需要继续推动经济结构调整，实现更加均衡的发展，支持中小企业成长，解决金融体系薄弱环节，并有效落实公共投资计划。

她强调，最重要的是坚持两项基础原则，即保持宏观经济稳定和提升风险管理能力。

谈及未来前景时，特赫米娜·汗表示，从中期来看，越南经济前景十分乐观。不过，短期内国际环境仍存在较大不确定性，相关风险依然存在。世界银行预计，今年全球经济增长可能放缓，从而对越南经济造成一定影响。

尽管如此，世界银行预计，越南今年及未来数年的经济增速仍将保持在7%至8%的较高水平，明显高于东盟多数经济体和主要新兴市场国家。

对于实现两位数增长目标的前景，世界银行认为越南具备实现这一目标的潜力。这一目标具有积极意义，也体现出越南推动发展的坚定决心。

不过，特赫米娜·汗强调，比增长速度更重要的是增长质量。

她表示，即便经济增速略低于既定目标，也并非最值得担忧的问题。关键在于实现更高质量、更具包容性的增长，创造更多优质就业岗位，并不断增强抵御未来冲击的能力。（完）

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