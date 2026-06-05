经济

兴安省—日本企业对接活动吸引300多家企业参加

兴安省人民委员会与越南外交部及日本驻越南大使馆3日联合举行兴安省与日本对接活动。

兴安省—日本企业对接活动吸引300多家企业参加。图自人民报
兴安省—日本企业对接活动吸引300多家企业参加。图自人民报

越通社兴安省——兴安省人民委员会与越南外交部及日本驻越南大使馆3日联合举行兴安省与日本对接活动。

越共中央委员、兴安省委书记范光玉，越南外交部副部长黎英俊，日本驻越南特命全权大使伊藤直树以及300多名两国企业代表参加活动。

范光玉在致开幕词时强调，日本是兴安省最值得信赖和最重要的合作伙伴之一。自2015年以来，兴安省已分别与日本神奈川县和仁贺保市签署合作协议。

外交部副部长黎英俊指出，兴安省正成为落实越日经济合作目标的亮点，其中住友集团投资的升龙二号工业园区尤为突出。黎英俊建议日本企业加大投资和技术转让力度，聚焦高科技、半导体芯片、人工智能和航天技术等新一代外商直接投资（FDI）领域。目前，该省正规划建设总面积近6万公顷的自由经济区，致力打造绿色、循环和可持续发展模式，是接收日本绿色投资的理想目的地。

日本驻越大使伊藤直树高度评价兴安省的区位优势，并表示许多日本企业正将该省视为供应链中的重要枢纽并持续扩大投资。日本大使希望兴安省成为区域经济发展的示范模式。

活动期间，兴安省领导还与日本企业及企业家举行了对话交流会。（完）

越通社
#兴安省与日本对接 #范光玉 #升龙二号工业园区 #新一代FDI #自由经济区 兴安省
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