西宁省愿与印度扩大合作关系

越通社河内——6月4日，印度驻胡志明市总领事维普拉·潘迪（Vipra Pandey）率领工作代表团到访西宁省，并与该省领导举行了工作座谈。双方就促进该省与印度伙伴在经济、贸易、投资、旅游、教育及民间交流等领域合作的解决方案进行深入讨论。

在座谈中，西宁省人民委员会常务副主席阮红清高度评价印度驻胡志明市总领事在推动越南各地方与印度伙伴合作中所发挥的桥梁纽带作用。在越印全面战略伙伴关系在各领域持续积极发展的背景下，西宁省期待加强与印度企业、行业协会及地方之间的对接，以进一步拓展未来的合作机遇。



阮红清表示，近年来，该省重点吸引投资，优先发展加工制造业、清洁能源、高科技农业、物流、贸易、服务及旅游等领域。



目前，西宁省共有14个印度投资项目，注册资本总额约1.08亿美元，主要集中在纺织服装、米糠油生产、制糖、种子烘干加工、农产品加工及其他工业生产和加工领域。该省领导表示，印度企业的运营为当地劳动者创造了就业机会，推动了地方经济增长，并进一步深化了西宁省与印度伙伴之间的合作关系。



除了投资合作外，西宁省对印度政府通过各项面向地方的发展援助计划所给予的支持表示认可并给予好评。利用印度政府援助资金实施的若干民生工程，切实改善了当地民众的生活水平。



在座谈中，西宁省领导建议印度驻胡志明市总领事继续发挥桥梁作用，协助引荐和对接印度企业、行业协会及投资者，前来该省考察、寻求合作与投资机遇。西宁省同时希望印方继续支持推广奖学金项目、短期培训、技术合作及人力资源开发计划，并鼓励有意开展国际合作的印度地方、企业协会及投资者加强沟通对接，共同挖掘合作潜力。 印度驻胡志明市总领事维普拉·潘迪指出，与越南许多省市相比，西宁省是吸引印度投资资金水平较高的地方。现有的合作成果是双方在未来继续扩大优势领域合作的良好基础。除了投资合作外，维普拉·潘迪还愿与西宁省加强旅游合作。



值此越印建立全面战略伙伴关系10周年之际，维普拉·潘迪建议西宁省配合组织各项响应2026年国际瑜伽日的活动，为加强文化交流、促进两国人民之间的相互了解与友谊作出积极贡献。（完）



