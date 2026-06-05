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西澳大利亚州视越南为东南亚地区重要合作伙伴

6月4日，越南驻珀斯总领事范海英与澳大利亚外交贸易部驻西澳州办事处主任帕梅拉·柯里（Pamela Currie）举行了工作会谈。

Nhan Thanh Huyền
越南驻珀斯总领事范海英与澳大利亚外交贸易部驻西澳州办事处主任帕梅拉·柯里。图自越通社
越南驻珀斯总领事范海英与澳大利亚外交贸易部驻西澳州办事处主任帕梅拉·柯里。图自越通社

越通社河内——6月4日，越南驻珀斯总领事范海英与澳大利亚外交贸易部驻西澳州办事处主任帕梅拉·柯里（Pamela Currie）举行了工作会谈。

会上，双方就越澳关系形势及未来促进越南与西澳州合作的措施交换了意见。范海英强调，越南与西澳州在教育培训、科技、贸易投资、能源、战略性矿产、高科技农业和旅游等领域的合作潜力巨大。同时强调，希望推动各级代表团互访交流h，加强双方地方、企业、人民之间的对接。

帕梅拉·柯里高度评价越南经济社会发展的蓬勃活力，并强调，西澳州视越南为东南亚地区的重要合作伙伴，并希望继续拓展双方在西澳州优势产业领域的合作。她说，将支持越南总领事馆与西澳州相关机构、企业、协会在在矿业、能源、经贸投资、农业等西澳州优势领域开展对接，以推动具体合作项目落地。

双方一致同意保持经常性交流，加强在外事活动中的协调，支持双方高级代表团、企业和组织，为进一步深化越澳全面战略伙伴关系以及越南与西澳州合作作出贡献。（完）

越南驻珀斯总领事范海英在越南驻珀斯总领事馆驻地会见西澳大利亚州-越南商业理事会（WAVBC）主席大卫·摩根。图自越通社

推动越澳地方合作走深走实

5月28日，越南驻珀斯总领事范海英在越南驻珀斯总领事馆驻地会见西澳大利亚州-越南商业理事会（WAVBC）主席大卫·摩根（David Morgan），讨论深化越南与西澳大利亚州在贸易、投资、科学技术、旅游和民间交流等重点领域合作关系的措施。

Nhan Thanh Huyền
越通社
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