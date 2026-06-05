越老携手开展“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜”行动

越通社万象——据越通社驻老挝记者报道，6月4日，越南驻老挝大使阮明心在老挝首都万象与老挝人民革命党中央委员、国防部副部长、老挝人民军总政治局主任、老挝政府特别工作委员会主任旺松·因潘平上将，就协调实施“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜”行动举行了工作会谈。



会谈中，阮明心感谢旺松·因潘平上将表示，此次工作会谈充分体现了越老特殊友好关系。阮明心向老方介绍了“500个昼夜”行动的目的、要求、意义、主要内容、任务、规模、目标及实施计划。该行动旨在加快搜寻、归集和确认在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸身份。



阮明心强调，搜寻和归集在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸，是越老两党、两国的重要主张，体现了越老两国“饮水思源”的优良传统，以及对为两国革命事业献出生命的烈士们深切而崇高的敬意。



越南驻老挝大使阮明心发表讲话。图自越通社

阮明心高度评价2025—2026年旱季期间各烈士遗骸搜寻归集团队取得的成果，以及今年5月越南各地开展烈士遗骸移交、追悼和安葬工作的成效，并希望老挝党、国家、政府、军队和人民继续关心指导老方有关部门、机构和地方，与越南职能部门密切配合，共同完成这一神圣而崇高的任务。



旺松·因潘平感谢阮明心大使介绍“500个昼夜”行动的重要内容，并感谢越南党、国家、军队和人民长期以来向老挝革命事业以及当前国家建设和发展事业提供的真诚而宝贵帮助。



旺松·因潘平表示，搜寻、归集并迎回在老挝牺牲的越南烈士遗骸具有深远而重大的战略意义。他强调，实施“500个昼夜”行动不仅是越南党、国家和人民的重要任务，也是老挝党、国家、军队和人民的重要职责和优先事项。



会谈期间，双方还就烈士遗骸搜寻归集工作面临的有利条件和困难，以及下一阶段需要共同推进的方向、任务和解决方案交换意见，以确保“500个昼夜”行动取得实效并圆满完成既定目标。（完）

