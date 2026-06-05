越南与以色列扩大贸易与投资合作

越通社河内——越通社驻以色列记者报道，6月4日，阿拉伯对外关系理事会与以色列拿撒勒工商会在拿撒勒市联合举行见面会，与越南驻以色列大使阮岐山会面交流。



越南驻以色列大使阮岐山在见面会上致辞时强调，双边合作在经济、贸易和投资等诸多领域取得了积极进展。两国于2023年7月签署《越南—以色列自由贸易协定》（VIFTA）并于2024年正式生效，这为双方扩大贸易、投资、服务的合作以及加强企业间互联互通创建了便利的框架。



阮岐山强调，“这是以色列与东南亚国家签署的首个自由贸易协定，为双方开辟了诸多新合作机遇。双边贸易合作关系的发展空间十分广阔。”



他表示，越南在向以色列出口手机、电子零件、机械设备、纺织品、鞋类、水产品、咖啡、腰果、胡椒及加工农产品等产品具有优势。与此同时，以色列在高科技、电子设备、水技术、智能农业、医疗卫生、创新及数字化解决方案等领域具有许多优势。



阮岐山强调，双方未来的合作潜力仍有待挖掘，阮岐山呼吁拿撒勒企业对越南市场给予更多关注。



他重申，“越南驻以色列大使馆愿发挥桥梁作用，助力拿撒勒企业与越南的合作伙伴、地方政府及企业协会加强对接。”



阿拉伯对外关系理事会主席哈立德·哈利法表示，该理事会将继续发挥桥梁作用，推动以色列的阿拉伯企业界与越南之间的务实合作。他希望在不久的将来组织企业家代表团赴越考察，以寻找投资和经营商机，并扩大合作关系。



拿撒勒工商会主席阿米尔·萨利赫和参会企业家也纷纷表达了对越南市场的关注，并就未来在贸易、投资、旅游、农业、技术、医疗及民间交流等领域开展合作的可行性进行了讨论。



阮岐山邀请阿拉伯对外关系理事会、拿撒勒工商会和拿撒勒企业、投资者及朋友在适合时候对越南进行访问，与越南伙伴会面，了解越南市场、文化和风土人情。



阮岐山相信凭借双方的意愿与主动作为，越南与拿撒勒企业界之间的合作关系将日益走深走实并实现可持续发展。（完）

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