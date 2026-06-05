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一周要闻：苏林总书记、国家主席在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲

本周，越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表题为《在多变世界中主动塑造和平、稳定与发展格局》的主旨演讲。

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听众们，欢迎收听越南通讯社中文播客栏目。

在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括:

越南推动与新加坡、菲律宾关系提升至新高度

苏林总书记、国家主席在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲

61日起越南全国一律出售E10生物汽油

越南四所大学在世界大学排名中上升，跻身全球前10%

越南跻身最受欢迎定居和旅游目的地前四名

越通社
#一周要闻 #苏林 #香格里拉对话会

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教育培训·国家革新使命

绿色转型/循环经济

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最新播客

国际儿童节：2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程

国际儿童节：2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程

六月如约而至，带来了孩子们清澈的笑声，也唤起了关于童年最美好的记忆。值此“六一”国际儿童节到来之际，在今天的播客节目中，我们将为大家讲述2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程。在这里，才华得到展翅飞翔的机会，人文价值不断传播，越南儿童也充满热爱与创新绽放童年光彩。

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数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。

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从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。

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依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。

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2025年越南外交：开拓新格局

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凭借独立自主和扩大国际合作的外交政策，越南不仅提升了在东盟的影响力，也为联合国、亚太经合组织及其他国际机制作出了重要贡献。2025年的越南外交已成为推动国家发展、与各国建立平等互利合作伙伴关系，并在错综复杂的区域和全球背景下维护国家利益的坚实基础。

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