☀️越通社早安咖啡（2026.6.5）

越共中央总书记、国家主席苏林与中央政策与战略部及相关机构就以科技、创新和数字化转型为基础革新国家发展模式方案举行工作会议。图自越通社

越通社河内——·6月4日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与中央政策与战略部及相关机构就以科技、创新和数字化转型为基础革新国家发展模式方案举行工作会议，以提请中央政治局提出意见，为越南共产党第十四届中央委员会颁布决议奠定基础。全文



·应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）将于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。



·应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，柬埔寨王国首相洪玛奈（Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet）大将将于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。全文



·值此梅特·弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）女士连任丹麦首相之际，越南政府总理黎明兴于2026年6月4日向梅特·弗雷泽里克森首相致贺电。全文



·6月4日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内与自2026年6月3日至5日对越南进行正式访问的安哥拉外交部长泰特·安东尼奥（Téte António）举行会谈。全文



越南政府常务副总理范家足出席第29届圣彼得堡国际经济论坛开幕式。图自越通社

·6月4日下午，越南政府常务副总理范家足出席第29届圣彼得堡国际经济论坛（SPIEF）开幕式并发表讲话。



·6月4日，埃及外交、国际合作和海外侨民事务部负责国际合作事务副部长萨马尔·阿赫达尔（Samar Al-Ahdal）与越南驻埃及大使阮南阳举行了工作座谈，就促进两国合作关系措施展开讨论。



·6月4日，由阮青松中将率领的河内市公安局代表团在俄罗斯联邦首都与莫斯科市内务总局代表团举行工作会谈，旨在加强经验交流，促进在确保安全秩序及打击犯罪领域的合作，为巩固和促进双边全面战略伙伴关系做出贡献。



·数字化转型和人工智能正在为旅游业创造一个全新的发展空间，从根本上改变该领域的管理、推广和消费方式。在此背景下，旅游传播不再只是辅助活动，而已成为旅游目的地的核心竞争力。



·据越通社驻老挝记者报道，6月4日，越南驻老挝大使阮明心在老挝首都万象与老挝人民革命党中央委员、国防部副部长、老挝人民军总政治局主任、老挝政府特别工作委员会主任旺松·因潘平上将，就协调实施“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜”行动举行了工作会谈。



·河内市正面临着将文化潜力转化为新增长动能的重大机遇。在首都的发展规划中，越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议，为各文化产业开辟了全新的发展空间。其中，夜间经济被视为高效挖掘首都文化、历史、旅游及创新价值的一扇“黄金之门”。



新时代青年助力盲人曲走向世界。图自越通社

·盲人曲是一种拥有700多年历史的民间艺术形式，曾与失明艺人的生活紧密相连，他们在乡村集市、祠堂庭院、码头河畔，甚至旧时电车上进行表演。盲人曲不仅是一种别具特色的民间演唱形式，更是承载社会记忆的文化保藏，通过世代传承，记录并反映了人民的情感、生活状态与精神愿望。全文



·同塔省人民委员会与得乐省工贸厅及Central Retail（越南）公司日前联合举办了2026年第五届越南水果周。全文



·越通社驻以色列记者报道，6月4日，阿拉伯对外关系理事会与以色列拿撒勒工商会在拿撒勒市联合举行见面会，与越南驻以色列大使阮岐山会面交流。（完）