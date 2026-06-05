经济

2026年越南水果周开幕

同塔省人民委员会与得乐省工贸厅及Central Retail（越南）公司日前联合举办了2026年第五届越南水果周。

Nhan Thanh Huyền
2026年越南水果周开幕式。图自越通社
2026年越南水果周开幕式。图自越通社

越通社同塔省——同塔省人民委员会与得乐省工贸厅及Central Retail（越南）公司日前联合举办了2026年第五届越南水果周。

同塔省人民委员会副主席阮成妙表示，今年的越南水果周恰逢2026年第一届同塔省水果节举行。他说，两个活动各自具有独立的目标，但都承担着推崇和提升越南水果价值的使命。

得乐省工贸厅副厅长阮海朝表示，通过本次活动，各企业不仅介绍产品，还肯定了该省的生产、加工和供货能力。这是今后该省扩大销售市场、提升产品价值以及加强与各地现代分销系统对接的重要平台。

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与会代表参观了法国厨师展示同塔蛤蜊加工工艺的展位。图自越通社

为了征服消费者，得乐省工贸行业将配合支持企业通过改善产品质量、完善包装标签、追溯来源、打造品牌和满足市场日益提高的标准来提升竞争力。

Central Retail（越南）公司总经理奥利维尔·朗格（Olivier Langlet ）在谈及今年越南水果周的意义时表示，Central Retail公司对与同塔省工贸厅联合主办越南水果周，并吸引芹苴、西宁、永隆、得乐、北宁、山罗等多地的参与感到荣幸。这一合作体现了一个共同的目标，即推崇越南农业的价值，让更多优质消费品走进全球市场。

越南工贸部国内市场管理与发展局局长陈友灵强调，第五届越南水果周在同塔省举办，是“三方联动”（国家-农民-企业）模式，特别是大型零售集团引领销售渠道作用的证明。

通过此次活动消费者将在现代购物空间直接接触、品尝特色、安全、来源清晰的水果，并享受优惠价格，为农民和合作社搭建沟通“桥梁”，帮助其扩大现代分销渠道，稳定销售出路，从而为提升质量，以及实现达到VietGAP、GlobalGAP等标准的清洁农业的目标创造动力。

2026年越南水果周于2026年6月4日至7日在全国各地GO!、Tops Market、mini go!等超市同时举行，对数十种水果产品实行高达50%的优惠促销。（完）

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Nhan Thanh Huyền
越通社
#2026年越南水果周 #开幕 #Central Retail（越南）公司 #同塔省人民委员会副主席阮成妙 #得乐省工贸厅副厅长阮海朝 越南
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