SPIEF 29：越南政府常务副总理范家足提出三项重要合作方向

越通社河内——越通社驻俄罗斯记者报道，在出席6月4日至6日举行的第29届圣彼得堡国际经济论坛（SPIEF）期间，越南政府常务副总理范家足率领越南代表团在论坛首日开展了多项高级别活动。



6月4日下午，范嘉足出席论坛开幕式并发表讲话。



本届论坛吸引了来自130多个国家和地区的2万多名代表参加，包括各国领导人、政府代表、企业界人士、国际组织代表以及学者专家。



本届论坛以“务实对话——通往稳定未来之路”为主题，举办约150场专题讨论会，重点围绕全球经济、经济结构重组、未来科技以及新发展模式等议题展开交流。



范家足在开幕式发言中强调，对话与合作是缩小分歧、增进互信和创造新发展动力的有效途径。基于这一精神，他提出了三项重要合作方向。



第一，加强互联互通，维护开放、透明并以国际法为基础的贸易和投资环境，提升合作机制的稳定性和有效性；巩固关键供应链，帮助发展中国家更加平等地获取市场、技术和发展资源。范家足表示，越南愿积极参与加强东盟与亚欧伙伴互联互通的相关努力。



第二，提高应对科技快速变革的适应能力。范家足指出，数字技术特别是人工智能应成为提升生产力、推动创新和实现包容性发展的重要动力。各国应加强科技合作，深化知识共享，培养高素质人才，并支持发展中国家更深入参与数字经济。



第三，提高抵御能力和应对气候变化、自然灾害、疫情及其他非传统安全风险等全球性挑战的能力。范家足认为，应加强预测预警协作、技术转让和资金支持，并将人民置于所有发展战略的核心位置。



越南提出的建议受到与会代表高度评价。与会者还重点就世界经济新趋势、增长面临的挑战，以及促进合作、创新、数字化转型和可持续发展的解决方案进行了深入交流。



同日，范家足分别会见了俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）和圣彼得堡市市长亚历山大·别格洛夫（Alexander Beglov）。



诺瓦克表示，俄罗斯政府始终希望进一步深化与越南的全面战略伙伴关系，并高度评价双方近期在经贸合作，特别是能源与油气领域合作中取得的积极成果。他建议，今后双方共同努力，有效落实宁顺1号核电站建设项目，为越南长期能源安全保障做出贡献。



范家足表示，能源和油气合作是越俄传统且具有长期战略意义的合作领域，建议两国企业积极推进燃气发电、风电及其他符合双方发展需求的能源项目。



会上，双方共同回顾了现有合作项目的实施情况，就解决存在问题的具体措施交换了意见，并一致同意未来的一些合作方向。双方一致同意将支持两国合资企业寻找机会并进一步扩大合作，推动符合当前发展潜力与需求的新能源合作项目。



*在与范家足会见时，圣彼得堡市市长别格洛夫（Beglov）表示，圣彼得堡是俄罗斯与越南地方合作最活跃的地区之一，目前已与越南5个省市建立友好关系。他表示，将继续推动文化交流和民间外交，为在当地生活、学习和工作的越南人创造便利条件。



范家足支持圣彼得堡与越南各地在经贸、教育、旅游和文化等领域扩大务实合作，并鼓励两国航空公司研究开通更多连接圣彼得堡与越南各地的商业航线。



双方一致同意加强在经济、投资、旅游、科技和教育培训等领域的合作，特别是在越南学生、工程师和技术工人培养方面深化协作。



*此前，6月4日上午，范家足率工作代表团与圣彼得堡越南留学生及旅俄越南人社群代表前往胡志明主席纪念碑敬献鲜花。



根据日程安排，6月5日，范家足将出席论坛全体会议，预计俄罗斯总统弗拉基米尔·普京将参加会议；会见俄罗斯副总理德米特里·切尔内申科（Dmitry Chernyshenko），并与俄罗斯部分大型企业代表举行工作会谈。（完）





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