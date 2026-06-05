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黎明兴总理：将劳动生产率打造成为可持续增长的重要动力

6月5日上午，越南政府总理黎明兴在河内出席越南工会第十四次全国代表大会代表交流对话活动。活动主题为“越南工会与政府携手提升劳动生产率，实现两位数增长目标”。

越南政府总理黎明兴与越南工会第十四次全国代表大会代表交流对话。图自越通社
越南政府总理黎明兴与越南工会第十四次全国代表大会代表交流对话。图自越通社

越通社河内——6月5日上午，越南政府总理黎明兴在河内出席越南工会第十四次全国代表大会代表交流对话活动。活动主题为“越南工会与政府携手提升劳动生产率，实现两位数增长目标”。

黎明兴强调，提高劳动生产率是当前一项紧迫任务，也是实现经济快速、可持续增长以及推动国家在新发展阶段实现两位数增长目标的重要动力。

黎明兴高度评价越南劳动总联合会举办此次对话活动的倡议，并对与会代表提出的富有责任感、实践性和建设性的意见建议表示赞赏。

黎明兴表示，与会代表提出的意见不仅反映了劳动者普遍关心的问题，还积极就国家战略层面的问题建言献策，提出解决方案。

黎明兴指出，政府将责成有关部门认真研究并充分吸纳各项意见建议，制定和完善相关政策措施，为劳动者安心工作、积极奉献和实现自身发展创造更加有利的环境。

黎明兴透露，政府正在完善《国家劳动生产率提升方案》，计划于2026年6月提交中央书记处审议颁布。该方案将明确把提高劳动生产率作为推动经济快速和可持续增长的重要动力，并将劳动生产率提升与市场发展、高生产率就业岗位创造以及高质量人力资源建设紧密结合，以更好满足市场需求。

黎明兴强调，提高国家劳动生产率必须从提升人力资源质量入手。人力资源发展是越南三大战略突破之一，因此必须重点提高职业教育培训质量，支持劳动者提升专业水平和职业技能，特别是数字技能以及适应新型生产模式的能力。

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黎明兴总理同与会代表合影。图自越通社

针对代表们提出的工资收入、劳动条件和工作时间等问题，黎明兴要求有关部委认真研究并完善相关机制政策。

黎明兴表示，保障劳动者合法正当权益不仅是一项社会要求，也是提升劳动生产率、提高企业生产经营效率和增强国家经济竞争力的重要前提。

针对当前广大工人和劳动者面临的实际困难，黎明兴表示，贯彻落实党和国家重大方针政策，政府正大力推进保障性租赁住房建设，特别是在工业园区集中、产业工人较多的地区。

在医疗健康方面，黎明兴表示，劳动者定期健康检查覆盖率较此前阶段提高约70%。按照新的政策部署，自2026年起，越南将根据适当路线图逐步实施全民免费定期体检或健康筛查，其中包括广大劳动者。

黎明兴强调，政府将继续完善体制机制和相关政策，进一步改善投资营商环境，支持企业发展，创造可持续就业岗位；同时加大对住房、职业培训、劳动安全、医疗卫生和教育等社会保障领域的投入力度。

越南工会第十四次全国代表大会隆重开幕。图自越通社

越南工会第十四次全国代表大会隆重开幕

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黎明兴指出，此次对话活动所涉及的所有问题都体现了一个共同理念，即劳动者是发展进程的中心，是企业和国民经济最重要的资源，是推动增长的关键动力，同时也是经济增长成果最应受益的群体。

黎明兴对越南劳动总联合会在大会后发起“劳动优秀、效率更高、收入更好”劳动竞赛活动表示赞同，并认为这是具有现实意义的重要举措，应在基层广泛推广，推动形成崇尚效率、鼓励创新的劳动文化。

对于企业界，黎明兴呼吁积极推动科技应用、创新发展和数字化转型，同时严格遵守法律法规，切实保障劳动者合法权益。

黎明兴相信，与会代表将把改革创新精神和奉献担当意识广泛传递给全国广大工会会员和劳动者，使每一位劳动者都能够更加自信地发挥创新主体作用，成为国家建设和发展事业的先锋力量。（完）

越通社
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