越通社高平省6月5日——为了精简机构、提高基层运行效率，全国正在开展村寨、居民小组的行政区划调整工作。在高平省，各乡、坊已制定具体方案，实质、民主地征询人民意见，并力争在6月30日前完成。



制定适合方案



作为地形复杂的山区省份，高平省委指示当地村寨和居民区的行政区划调整进行灵活实施。各地方依据人口规模、自然面积、文化传统及少数民族同胞的风俗习惯，制定适合的合并方案。



在和安乡，预计合并后将从42个村减少到27个村。乡党委书记谭秋恒表示，大多数民众同意该方案。唯独4个高山村（龙飞、德春、平良、五闭朝）主要是蒙族、瑶族居住，地形孤立，当地民众希望保持原样、不合并，因为实施起来非常困难。



另一个困难是合并后，辖区更大，户数增加，选拔有素质、有能力、有威望的人担任村长、支部书记也是不小的挑战。在元平乡，计划从25个村减少到12个村，但几乎所有村长、支部书记都申请辞职。该乡正在动员有经验、有威望的人继续参与。



侬智高坊党委书记高阮玉河建议，不应将村长兼任支部书记的职位一体化，需要将这两个职位分开，以便既有年轻干部，又有经验丰富的人，确保继承性。谭秋恒女士也认为，对于拥有150户的村，如果兼任则工作过重，仅开会就几乎占用了所有时间。因此，应该设有村长、支部书记以及一名负责阵线的人员。



行政区划调整比例超过40%



高平省内务厅厅长李氏惠表示，经过第一步考察，全省村寨、居民区行政区划调整比例超过40%，这对于一个人口分散、交通困难的省份来说是一个相当大的数字。该厅要求各乡、坊仔细核查，紧跟山区的特殊标准，包括地形分割、偏远地区、边境地区、护边移民区域。



根据路线图，高平省人民委员会将在6月5日前全面核查村寨系统；6月10日前提请省委常委会批准总体方案。各乡、坊据此进行行政区划调整、征求民众意见，由乡级人民议会颁布批准决议，并在6月30日前完成。



高平省村寨的行政区划调整不仅是减少数量的问题，更是提高基层政治体系运行效力和效率的重要铺垫。民众的共识正是建设日益强大、与社区密切联系的地方政府的关键。（完）

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