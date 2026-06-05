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胡伯伯出国寻找救国之路115周年：勇于担当、勤奋好学、报效祖国精神的传承者

911年6月5日，在龙屋港，年仅21岁的青年阮必成登上拉图什·特雷维尔号商船，身无分文，却怀揣着钢铁般的意志，决心远赴海外寻求知识，然后回来帮助同胞。那段征程成为了越南民族历史的一部分。自香港大学招生处的武海长硕士在提及这段历史征程时，感到无比激动和骄傲。

在香港大学招生处工作的武海长硕士接受越通社记者的采访。图自越通社
在香港大学招生处工作的武海长硕士接受越通社记者的采访。图自越通社

越通社河内 ——1911年6月5日，在龙屋港，年仅21岁的青年阮必成登上拉图什·特雷维尔（Amiral Latouche-Tréville）号商船，身无分文，却怀揣着钢铁般的意志，决心远赴海外寻求知识，然后回来帮助同胞。那段征程成为了越南民族历史的一部分。

来自香港大学招生处的武海长硕士在提及这段历史征程时，感到无比激动和骄傲。武海长向越通社驻香港记者表示，他觉得自己非常幸运能够在香港学习和工作，这片土地正是胡伯伯当年选择进行组织和运筹帷幄的地方。

在香港的现代生活中，当想到一个多世纪前，胡伯伯挤在贫苦工人区狭小的房间里，埋头撰写改变一个民族命运的文件时，武海长感到无比骄傲，但也自觉在这些伟大面前显得渺小。

在胡伯伯的主持下，统一三个党组织的会议诞生了越南共产党，但并非在灯火通明的大厅里，而是在九龙城寨狭小的房间内，周边是春节期间熙熙攘攘前往侯王庙进香的人群，以躲避密探。

在九龙岛、九龙城寨的街道上，旧城寨的痕迹如今已不复存在。但对于武海长来说，这不意味着历史已被遗忘，只要有人提起、有人记得，它便永远存在，在现实中鲜活地呈现。

从年轻知识分子的视角，武海长认为，要续画胡伯伯留下的蓝图，越南年轻人不能仅仅是仰慕前人，还必须学习胡伯伯的勇气，即敢于提出重大问题，敢于迎难而上，敢于与世界碰撞而不失自己的本色。当今世界不缺乏机遇，但需要有更多足够气魄的越南人来利用这些机遇为国家服务，而不仅仅是为了个人事业或利益。

在香港生活两年多，武海长最珍视的不是书本上的知识，而是视角。即认识到越南在世界上虽小但充满潜力，意识到越南与发达国家之间的差距不是智慧的差距，而是尝试、犯错和成功的机会的差距。

武海长认为，当今一代年轻人作为越南与香港之间的桥梁作用需要从三个维度来理解。一是做越南忠实的见证者。香港是汇聚关注亚洲的国际学术界、新闻界和金融界的中心。身处其中的年轻人，他们的声音有助于塑造世界看待越南的方式。因此，他们应该有选择地吸收和学习。懂得有选择地学习而不忘本，正是当年胡伯伯走遍世界几十年所实践的方式。

最后是在香港建立一个有影响力的越南人社区。目前，在香港各所大学学习的越南留学生是优秀的个体，但尚未形成一个相互帮助、支持的网络。武海长硕士认为，正在香港学习的越南年轻人是勇敢、担当精神的后代，是好学求知、热爱知识、怀揣着征服亚洲顶尖学术高峰后建设更美好越南的伟大梦想的化身。（完）

越通社
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