胡伯伯出国寻找救国之路115周年：香港印记——一个地名，两座里程碑

越通社河内——在爱国青年阮必成（后为领袖阮爱国、胡志明主席）出国寻找救国之路的整个行程中，在中国香港的停留时间虽不算长，但具有特别重要的意义。这里是阮爱国组织合并各共产组织、成立越南共产党（决定国家革命一切胜利的决定性因素）的会议之地。



值此纪念胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911.6.5–2026.6.5）之际，越通社驻香港记者与越南驻香港、澳门总领事黎德幸以及胡志明主席研究专家、曾担任《阮爱国在香港》电影顾问李明汉先生进行了交流。谈话围绕胡伯伯在香港开展革命活动时间，特别是党建事件以及惊心动魄逃离殖民监狱的斗争等内容展开。



黎德幸表示，在胡伯伯伟大的革命生涯中，香港与两个历史里程碑紧密相连。首先是1930年初阮爱国主持召开合并各共产组织、成立越南共产党的会议，为越南革命从争取独立、国家统一到如今的革新事业开辟了正确道路。第二个里程碑是1931年至1933年，他老人家化名宋文初，并被英国殖民者逮捕。在香港摆脱监禁的法律斗争不仅清晰地展现了他老人家的勇气、智慧和坚定不移的意志，也证明了越南人民的正义事业赢得了全世界珍视正义的人们的支持。



从研究者的角度，李明汉先生强调，越南共产党在香港成立正是胡志明主席的杰出成就。他老人家在此留下的极其宝贵的遗产之一就是人格、品性和崇高理想。正是这种人格“过滤器”感化了高级官员、律师乃至狱警，使他们无私、热情地站起来帮助胡志明主席。



胡志明主席研究专家、曾担任《阮爱国在香港》电影顾问李明汉先生。图自越通社

如今，香港仍保留着一些有关胡志明主席的遗迹。黎德幸认为，这些不仅是教育历代越南人，特别是年轻一代爱国传统的“红色地址”，也是越南人民与香港之间的友好桥梁。其中，值得一提的是曾关押胡伯伯的维多利亚监狱，现已被当地政府改造成为大馆古迹区，吸引众多国际游客前来参观。另外，还有与越南共产党成立这一事件有关的遗址——宋王台花园。



为保存和弘扬这些历史价值，过去，越南驻香港、澳门总领事馆已开展了多项切实活动。2025年，值此庆祝胡伯伯诞辰135周年之际，总领事馆向大馆古迹区管理委员会赠送了《阮爱国在香港的案件1931-1933》英文版一书。每年，总领事馆都在大馆举行献花仪式，参观陈列实物的囚室，并组团参观宋王台花园。



李明汉表示，很高兴地看到越来越多越南年轻人到香港学习和工作。他说，这是越南年轻人直接参观、了解历史遗迹的绝佳机会——这比任何教科书页都更有益。（完）