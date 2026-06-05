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越南与埃及推动全面伙伴关系发展

6月4日，埃及外交、国际合作和海外侨民事务部负责国际合作事务副部长萨马尔·阿赫达尔（Samar Al-Ahdal）与越南驻埃及大使阮南阳举行了工作座谈，就促进两国合作关系措施展开讨论。

双方举行工作座谈。图自越通社
双方举行工作座谈。图自越通社

越通社河内——6月4日，埃及外交、国际合作和海外侨民事务部负责国际合作事务副部长萨马尔·阿赫达尔（Samar Al-Ahdal）与越南驻埃及大使阮南阳举行了工作座谈，就促进两国合作关系措施展开讨论。

据越通社驻开罗记者报道，双方就制定《落实全面伙伴关系行动计划》以及为预计将在埃及举行“越埃双边合作混合委员会第六次会议”做准备等内容交换了意见。

会上，萨马尔·阿赫达尔副部长强调，埃及高度重视与越南的全面伙伴关系，并希望双方混合委员会第六次会议将成为两国传统合作关系中的重要里程碑，同时成为“南南合作”与团结关系的象征。埃方希望此次会议不仅评估双方合作成果，还将推动两国外交、贸易、工业、农业、科学技术、文化、旅游、传媒等诸多领域的全新合作方向。按计划，埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿蒂（Badr Abdelatty）将共同主持这一重要会议。

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埃及外交、国际合作和海外侨民事务部负责国际合作事务副部长萨马尔·阿赫达尔与与越南驻埃及大使阮南阳合影。图自越通社

埃方还希望在即将举行的混合委员会会议期间，共同举办一场双边商业与投资论坛，旨在为双方私营部门寻找经贸和合作机遇提供平台。

越南驻埃及大使阮南阳强调，制定行动计划是切实落实越南与埃及全面伙伴关系框架的具体举措。混合委员会是两国政府间极其重要的合作机制，因此，越南非常期待这一因诸多客观原因中断近十年的机制重新启动。

阮南阳大使还表示，过去一段时间，越南工贸部及相关部门就双方混合委员会会议与埃方合作伙伴保持经常性沟通，以就会议工作内容及相关筹备工作达成共识，其中包括评估两国签署自由贸易协定的可行性。（完）

越通社
#越南 #埃及 #全面伙伴关系 #国际合作 越南
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