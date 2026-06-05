越南首次全国推广妇女儿童全面健康照护模式

越通社河内——在2026年儿童行动月期间，越南卫生部妇女与儿童局与心英–VNVC–ECO–Nutrihome医疗生态系统签署战略合作协议，旨在构建覆盖全国的妇女儿童照护与保护网络。



签约仪式于6月3日下午举行，标志着国家管理机构与私营医疗系统合作模式的新发展，旨在提高健康照护质量，保障妇女儿童安全的发展环境。



据统计，2025年由母婴局管理的111国家儿童保护总台共接听了近36万通电话，并通过各线上平台收到超过4600条通报。许多涉及暴力、侵害或需要紧急支持的现象，表明在儿童保护工作中需要加强管理机构、医疗系统、学校、家庭和社区之间的协调。



根据谅解备忘录，双方将配合开展关于妇女、母婴健康照护的宣传教育、社区普及活动；组织培训、专业研讨会；编写指导资料和宣传产品；同时加强宣传，支持提高111国家儿童保护总台的活动效率，以增加获得儿童支持与保护服务的机会。



母婴局局长丁英俊在签约仪式上表示，母婴照护与保护工作仍面临诸多挑战，如各地区间医疗服务的可及性差异、新发传染病的风险、伤害事故、溺水、暴力、儿童侵害以及心理健康问题。



在此基础上，双方将配合普及政策、法律；加强在数字平台上的宣传；加大111国家儿童保护总台的推广力度，并提高各级儿童工作干部队伍的能力。

此次合作有望帮助扩大妇女儿童获得优质医疗、营养和社会支持服务的机会，致力于建设一个健康、幸福和可持续发展的下一代。（完）

越通社