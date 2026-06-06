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印尼媒体：越南实现国家利益与地区责任有机统一

印度尼西亚媒体日前刊文高度评价越共中央总书记、国家主席苏林近期访问东盟三个成员国并出席新加坡香格里拉对话会，认为越南在维护国家发展利益的同时，积极承担地区责任，展现出独立自主的外交路线和对多边合作的坚定支持。

越共中央总书记、国家主席苏林出席第23届新加坡香格里拉对话会 图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林出席第23届新加坡香格里拉对话会 图自越通社

越通社河内——印度尼西亚媒体日前刊文高度评价越共中央总书记、国家主席苏林近期访问东盟三个成员国并出席新加坡香格里拉对话会，认为越南在维护国家发展利益的同时，积极承担地区责任，展现出独立自主的外交路线和对多边合作的坚定支持。

据越通社驻印度尼西亚记者报道，印尼《Indonesia Window》网站6月5日发表评论文章指出，苏林选择泰国、新加坡和菲律宾作为东盟共同体2045愿景启动实施后的首次出访目的地，充分体现了越南始终将东南亚置于对外政策的重要位置。此访不仅具有双边外交意义，也再次彰显了东盟在越南发展与融入国际战略中的核心地位。

文章特别关注苏林在第23届香格里拉对话会上的主旨演讲，认为其充分展现了越南面对国际格局深刻变化的战略视野。苏林关于战略互信危机、失控竞争以及国际秩序面临挑战等问题的分析，精准回应了当前国际社会的普遍关切。文章指出，苏林提出构建维护和平、增进互信和促进发展的共同愿景，体现了越南长期坚持通过对话协商解决分歧、通过合作预防冲突的外交理念。在大国竞争日趋激烈的背景下，这一主张既符合东盟共同利益，也契合维护东南亚地区稳定、自主和可持续发展的现实需要。

文章同时回顾了越南近40年革新事业取得的成就。文章指出，越南已从一个饱受战争创伤、长期面临封锁和孤立的发展中国家，成长为亚洲最具活力和开放度的经济体之一，国内生产总值年均增长率保持在7%左右，创造了现代发展史上令人瞩目的成就。越南的发展经验表明，坚持独立自主与积极融入国际社会并行、经济增长与开放合作并重，是实现持续发展的重要路径。作为东盟成员国30年来，越南的发展成就为许多发展中国家提供了有益借鉴。

在评价越南在东盟中的作用时，文章指出，越南已从新成员成长为推动东盟共同体建设的重要力量，在加强内部团结、促进区域共识及维护东盟中心地位方面发挥着越来越重要的作用。在大国战略竞争持续加剧的背景下，越南始终坚持平衡外交，倡导尊重国际法，推动对话合作和多边主义，为维护地区和平稳定发挥了积极作用。面对经济发展与安全挑战并存的复杂环境，东盟各成员国需要继续维护共同立场，避免大国竞争削弱东盟中心地位。

文章指出，越南正积极推动建设一个更加充满活力、更具包容性和适应能力的东盟。这一努力不仅有利于越南自身发展，也将为地区和平、稳定与繁荣作出重要贡献。

文章最后认为，在国际秩序深刻调整的背景下，苏林此次访问不仅体现了越南积极主动的外交政策，也反映出越南正从适应国际环境向积极参与塑造地区战略环境转变，为促进地区乃至世界和平、稳定与合作发挥更大作用。（完）

越通社
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