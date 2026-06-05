时政

越共中央总书记、国家主席苏林：发挥老年人在国家新发展阶段中的重要作用

值此越南老年人传统日85周年（1941年6月6日－2026年6月6日）之际，6月5日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见全国85位优秀老年人代表，强调要大力弘扬“高龄树榜样”精神，充分发挥老年人作为国家发展重要资源的作用。

越共中央总书记、国家主席苏林和与会代表 图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林和与会代表 图自越通社

越通社河内——值此越南老年人传统日85周年（1941年6月6日－2026年6月6日）之际，6月5日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见全国85位优秀老年人代表，强调要大力弘扬“高龄树榜样”精神，充分发挥老年人作为国家发展重要资源的作用。

苏林指出，老年人在越南民族文化价值体系中始终占据特殊地位。党和国家将继续完善相关体制和政策，使之更加系统、更具人文关怀，并适应人口老龄化趋势；推动从单纯照顾老年人向照顾与发挥老年人作用并重转变，把老年人视为参与发展的主体，而不仅仅是政策受益对象。

苏林要求各级部门和地方不断提高老年人医疗保健、社会保障及相关服务质量，更加关注生活困难以及居住在偏远、边远和少数民族地区的老年人，确保在发展进程中不让任何人掉队。

苏林还要求为老年人继续参与党的建设、政府建设、传统教育、基层调解、维护社会治安秩序、建设文化生活以及巩固全民族大团结创造有利条件。同时强调，建设老年友好型家庭和社会环境应从每个家庭的责任做起，并逐步成为全社会共同遵循的行为准则。

苏林高度评价越南历代老年人的贡献，表示出席会见活动的代表是责任精神、爱国情怀和奉献精神的典范。老年人不仅通过劳动、智慧和经验作出贡献，还通过自身威望、模范作用以及向年轻一代传承文化价值发挥重要影响。

苏林建议越南老年人协会继续创新活动内容和方式，真正成为老年人的共同家园，发挥好党和国家与老年人之间的桥梁纽带作用，成为关爱、赡养老年人和发挥老年人作用运动的骨干力量。

会见期间，老年人代表对党和国家长期以来重视老龄工作表示高兴，同时建议继续完善医疗保健和社会保障政策，有效落实《2035年国家老年人战略及2045年愿景》。

苏林强调，关心照顾老年人是整个政治体系、全社会以及每个家庭的共同责任，并表示相信越南各代老年人将继续发挥智慧、经验和“有志不在年高”的精神，为建设繁荣、文明、幸福的国家贡献力量。（完）

越通社
#苏林 #越南老年人传统日 #优秀老年人代表 #老年人工作 #高龄树榜样 #越南老年人协会 #人口老龄化 #老年人医疗保健 #社会保障 #老年友好型社会 #国家老年人战略2035 #2045年愿景 #发挥老年人作用 #全民族大团结
关注 VietnamPlus

幸福越南

从决议到实践

相关新闻

胡志明市自2017年起正式进入"人口老龄化"阶段。图自越通社

胡志明市老年人口超过150万人

胡志明市人口持续增长，随之而来的是老龄化进程加快，对提高老年人生活质量提出了要求。据统计局数据，该市自2017年起正式进入"人口老龄化"阶段，当时60岁及以上人口比例达到10.28%。

更多

越南驻柬埔寨大使阮明宇接受越通社记者的采访 图自越通社

东盟未来论坛2026：洪玛奈访越为深化越柬全面合作注入新动力

越南驻柬埔寨大使阮明宇表示，柬埔寨首相 洪玛奈 将于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛。此访不仅体现两国高层对越柬友好合作关系的高度重视，也将为双边关系迈向更深层次、更务实和更高质量发展注入新动力，为地区和平稳定和东盟共同体建设作出积极贡献。

越南政府总理范明政与出席2025年东盟未来论坛的各代表团团长。图自越通社

2026年东盟未来论坛：携手实现东盟共同体愿景

2026年东盟未来论坛将于6月9日至10日在河内举行，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。2026年是越南外交学院受委托主办这一重要论坛的第三年。在论坛召开前夕，外交学院院长阮雄山博士就AFF 2026的相关内容接受了媒体的采访。

双方举行工作座谈。图自越通社

越南与埃及推动全面伙伴关系发展

6月4日，埃及外交、国际合作和海外侨民事务部负责国际合作事务副部长萨马尔·阿赫达尔（Samar Al-Ahdal）与越南驻埃及大使阮南阳举行了工作座谈，就促进两国合作关系措施展开讨论。

与会代表合影。图自越通社

越南与以色列扩大贸易与投资合作

越通社驻以色列记者报道，6月4日，阿拉伯对外关系理事会与以色列拿撒勒工商会在拿撒勒市联合举行见面会，与越南驻以色列大使阮岐山会面交流。

泰国学者苏帕拉克·甘加纳昆迪接受越通社记着的采访。图自越通社

泰国学者：越南将区域合作视为更广泛国际战略的基石

区域合作被视为越南更广泛国际战略的基石。泰国学者苏帕拉克·甘加纳昆迪（Supalak Ganjanakhundee）近期在曼谷就越共中央总书记、国家主席苏林访问东南亚三国并在香格里拉对话会上发表重要主旨演讲接受越通社记者采访时做出了上述认定。

越南外交部长黎怀忠与安哥拉外交部长泰特·安东尼奥举行会谈。图自越通社

越南外交部长黎怀忠与安哥拉外交部长泰特·安东尼奥举行会谈

在当前的国际背景和越南全新的国家地位下，越南一向重视与安哥拉之间亲密、传统、友好、同志加兄弟的关系。他建议双方通过高层代表团互访进一步增强政治互信，定期且高效地维持现有的合作机制，特别是越南—安哥拉政府间委员会以及两国外交部政治磋商等机制。

会谈现场。图自越通社

越俄两国首都安全合作的新动力

阮青松强调，在外交政策中，越南坚持奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展的原则，主动且负责任地参与解决地区和国际问题；将俄罗斯联邦视为越南在欧洲的可靠且重要的合作伙伴。