越共中央总书记、国家主席苏林：发挥老年人在国家新发展阶段中的重要作用

越通社河内——值此越南老年人传统日85周年（1941年6月6日－2026年6月6日）之际，6月5日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见全国85位优秀老年人代表，强调要大力弘扬“高龄树榜样”精神，充分发挥老年人作为国家发展重要资源的作用。



苏林指出，老年人在越南民族文化价值体系中始终占据特殊地位。党和国家将继续完善相关体制和政策，使之更加系统、更具人文关怀，并适应人口老龄化趋势；推动从单纯照顾老年人向照顾与发挥老年人作用并重转变，把老年人视为参与发展的主体，而不仅仅是政策受益对象。



苏林要求各级部门和地方不断提高老年人医疗保健、社会保障及相关服务质量，更加关注生活困难以及居住在偏远、边远和少数民族地区的老年人，确保在发展进程中不让任何人掉队。



苏林还要求为老年人继续参与党的建设、政府建设、传统教育、基层调解、维护社会治安秩序、建设文化生活以及巩固全民族大团结创造有利条件。同时强调，建设老年友好型家庭和社会环境应从每个家庭的责任做起，并逐步成为全社会共同遵循的行为准则。



苏林高度评价越南历代老年人的贡献，表示出席会见活动的代表是责任精神、爱国情怀和奉献精神的典范。老年人不仅通过劳动、智慧和经验作出贡献，还通过自身威望、模范作用以及向年轻一代传承文化价值发挥重要影响。



苏林建议越南老年人协会继续创新活动内容和方式，真正成为老年人的共同家园，发挥好党和国家与老年人之间的桥梁纽带作用，成为关爱、赡养老年人和发挥老年人作用运动的骨干力量。



会见期间，老年人代表对党和国家长期以来重视老龄工作表示高兴，同时建议继续完善医疗保健和社会保障政策，有效落实《2035年国家老年人战略及2045年愿景》。



苏林强调，关心照顾老年人是整个政治体系、全社会以及每个家庭的共同责任，并表示相信越南各代老年人将继续发挥智慧、经验和“有志不在年高”的精神，为建设繁荣、文明、幸福的国家贡献力量。（完）



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