越南建设部长陈红明：租赁住房将成为战略细分市场

越通社河内——越南建设部长陈红明在越南工会第十四次全国代表大会（2026-2031年任期）上发表讲话时表示，政府正在部署发展租赁住房战略，逐步从拥有住房思维转向使用住房思维。今后市场发展方向将从集中于商品房转向同时发展商品房、保障性住房和租赁住房，其被确定为具有战略作用的细分市场，以满足数百万劳动者的需求。



越共中央总书记、国家主席苏林以及政府、政府总理已作出多项有力指示，以推动保障性住房、工人住房和租赁住房的发展。



陈红明表示，支持政策体系相对完善，为企业提供了多项优惠，如免征土地使用费、减税、支持基础设施投资和获得优惠资金。



因此，保障性住房发展计划取得了多项积极成果。目前全国有781个保障性住房项目正在实施，规模超过72万套，相当于建设100万套保障性住房提案目标的72%。其中，231个项目已完成，超过18.08万套。2025年内，全国完成了超过10.37万套保障性住房，超出所交指标的3.5%；20个地方完成或超额完成了保障性住房发展计划。



然而，陈红明也指出，市场仍存在诸多不足之处，如供需错位，高端住房供应过剩，而缺乏符合大多数民众支付能力的住房。长期租赁住房供应有限，多个大城市房价高涨，而现行优惠机制尚不足以有力吸引私营部门参与投资。



陈红明认为，党和国家领导人的新指示正在为住房市场开辟新的发展方向。其中，租赁住房被确定为战略细分市场，服务于工人、劳动者、干部、公务员、职员和武装力量。住房将按市场机制发展，但国家通过规划、信贷政策和金融工具进行有效引导和管理。



越南建设部长陈红明。图自越通社

住房发展必须与城市规划、土地使用、工业园区和公共交通系统相结合；优先发展基础设施同步的区域、经济走廊和发展动力区域。国家将有效利用各种资源来引领市场，同时大力动员社会力量参与住房发展。



建设部正在与各部委和地方配合，研究修改《住房法》、《房地产经营法》及相关规定，预计于2026年10月提交国会。



对于租赁住房，建议各地抓紧考察实际需求，制定合适的投资计划。对于保障性住房，需要加快实施进度，以完成2026-2030年阶段被交付的各项指标，满足民众日益增长的需求。



2026年保障性住房发展指标为158723套。建设部的统计数据显示，截至5月中旬，全国已新开工34个项目，近3万套，并完成了超过11200套。预计今年完工套数约为91300套，相当于计划的58%。目前，全国已有26个省市开工建设的保障性住房数量达到或超过2026年下达的指标。（完）