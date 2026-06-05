越南持续推进简化行政审批手续

越通社河内——越南政府总理近日要求各部委按照政府相关决议，继续推进权限下放、削减和简化行政审批手续及经营条件，为实施关于实现经济两位数增长目标的中央第18号结论作出贡献。



越南政府于2026年4月29日颁布11项决议，内容涉及下放行政审批权限、削减和简化行政审批手续及经营条件，以及减少附条件投资经营行业和领域。



政府总理要求各部委继续审查职责范围内行政审批事项下放落实情况，同时对已削减的附条件投资经营行业和领域相关行政审批手续和经营条件进行审核，继续按照政府有关要求推进改革工作。



有关部门被要求尽快完成落实既定改革方案，包括下放69项行政审批手续，削减31项行政审批手续，简化24项行政审批手续，以及进一步削减82项经营条件。



政府总理同时要求各部委和部级机构公布根据上述11项决议已削减和简化的行政审批手续，并在国家行政审批手续数据库上更新和公开相关信息；重组办理流程，将其整合至集中式行政审批信息系统和国家公共服务门户。（完）





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