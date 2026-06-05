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广义省昆嵩坊和得甘坊长征路区域集体烈士墓搜寻发掘工作启动

6月5日凌晨，越南政府副总理、中央书记处书记、国家烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会主任范氏清茶率领工作代表团，出席了在广义省得甘坊和昆嵩坊长征路区域举行的敬献鲜花、进香及烈士遗骸搜寻发掘工作启动仪式。

越南政府副总理、中央书记处书记、国家烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会主任范氏清茶和各位代表在烈士遗骸搜寻发掘前向各位英烈进香。图自越通社
越南政府副总理、中央书记处书记、国家烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会主任范氏清茶和各位代表在烈士遗骸搜寻发掘前向各位英烈进香。图自越通社

越通社河内 ——6月5日凌晨，越南政府副总理、中央书记处书记、国家烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会主任范氏清茶率领工作代表团，出席了在广义省得甘坊和昆嵩坊长征路区域举行的敬献鲜花、进香及烈士遗骸搜寻发掘工作启动仪式。

范氏清茶建议得甘坊和昆嵩坊两地政府提供最有力的支持和创造最便利条件，确保搜寻工作顺利进行，建议胡志明市国家大学下属自然科学大学的专家充分应用科学技术服务于烈士遗骸搜寻工作。

本次施工区域位于长征路沿线，绵延穿越多个复杂地段，直接影响得甘坊和昆嵩坊居民的地下技术基础设施。省指导委员会已做好各项准备工作和制定征地拆迁方案，获得了广大民众的同意和支持。

为确保搜寻发掘工作的绝对安全，省人民委员会副主席要求省军事指挥部发挥核心作用，直接指挥K53队进行排雷清障并组织实施挖掘施工。

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越南政府副总理范氏清茶向烈士遗骸寻找归集队（K53队）赠送慰问品。图自越通社

据广义省军事指挥部消息，在进行挖掘工作前，该单位已与胡志明市国家大学自然科学大学的专家合作，利用探地雷达设备开展了地球物理勘察。

据越通社此前报道，2025年11月，广义省军事指挥部召开会议，接收了由越美联合研究组提供的关于“B3战场第24A团在1968年2月2日戊申战中牺牲烈士埋葬坑位置研究”的资料。

经过核实，广义省军事指挥部确定，在长征路沿线两个区域仍需归集约30至50具烈士遗骸。这些烈士很有可能属于B3阵线第24A团官兵，以及协同作战的部分单位，如第406特工营、昆嵩省军事指挥部第304步兵营，他们在1968年1月底至2月初（戊申春节）的激烈战斗中英勇牺牲。（完）

越通社
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