越南为16具在老挝和柬埔寨牺牲的志愿军和专家烈士遗骸举行安葬仪式

越通社河内——6月5日上午，广义省委、人民议会、人民委员会和越南祖国阵线委员会在玉回烈士陵园为16具在老挝和柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸举行吊唁、追悼和安葬仪式。这些烈士遗骸由广义省军事指挥部K53烈士遗骸搜寻归集队在2025—2026年旱季期间完成搜寻、归集并迎归祖国。



越共中央书记处书记、政府副总理、国家烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会主任范氏清茶；越南国防部副部长阮长胜上将；中央宣教与民运部副部长陈青林；广义省委书记胡文年；广义省人民委员会主席阮黄江，以及中央和地方有关部门领导出席仪式。



在16具烈士遗骸中，10具在老挝发现，6具在柬埔寨发现，其中13份生物样本符合DNA鉴定条件。



广义省人民委员会常务副主席、省烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会主任伊玉在宣读悼词时表示，在艰苦卓绝的战争岁月里，数万名越南志愿军和专家翻山越岭、穿越密林，与老挝和柬埔寨军民并肩作战，共同抗击敌人，捍卫革命成果，为印度支那三国人民争取民族独立、和平与幸福。许多同志长眠于雄伟的长山山脉和偏远边境地区的崇山密林之中，将青春和生命献给了革命事业。



他强调，烈士们的崇高牺牲不仅谱写了越南人民军光辉传统的新篇章，也为越南、老挝和柬埔寨三国特殊团结合作关系奠定了坚实基础。这一始终如一、纯洁真挚的友谊，是由三国革命战士和人民用鲜血与牺牲共同铸就的。



2025—2026年旱季期间，K53队67名干部和战士共核查、处理有关烈士和烈士墓信息600条，成功搜寻并迎回16具烈士遗骸。



在英雄烈士英灵前，广义省党委、政府、武装力量和人民表示，将继续发扬民族光荣革命传统，团结一心建设更加繁荣富强的祖国，进一步做好优抚工作，切实推进烈士遗骸搜寻归集和身份确认工作，不让任何一位烈士被遗忘。



吊唁仪式结束后，政府副总理范氏清茶与中央及地方代表共同参加烈士遗骸安葬仪式，让英烈安息于祖国怀抱。（完）

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