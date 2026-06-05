胡志明主席踏上寻求救国之路115周年： 续写越南智慧走向世界之旅

越通社河内——值此胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911年6月5日 - 2026年6月5日）之际，在中国香港的多名越南留学生表达了自豪之情，并决心继承学习与融入的精神，为推广国家形象、在新时期为越南的发展做出贡献。



在接受越通社驻香港记者采访时，香港都会大学（HKMU）学生、越南留港学生会主席阮仁智表示，在香港学习和成长的过程中，他始终深切感受到作为一名越南青年在这片与胡志明主席革命活动历程密切相关的土地上学习的自豪感和责任感。



香港大学艺术与人文学院学生阮梅庆芝认为，胡志明主席寻找救国之路的历程也是越南智慧走向世界、吸收人类精华以服务国家发展事业的历程。她认为，年轻一代需要发扬敢想敢做、有创意、有担当的精神，特别是在人工智能、半导体、绿色转型和基础科学等新领域。



阮仁智同学表示，香港不仅是胡志明主席在寻找救国之路过程中曾经驻足的地方，也见证了他老人家艰苦卓绝的革命活动岁月。因此，当代青年更加深刻地认识到迎难而上的精神、坚定不移的意志以及对祖国的责任感。他希望继续努力学习和锻炼，毕业后将把在海外积累的知识和经验带回越南，为祖国发展贡献力量。



庆芝强调，胡志明主席寻找救国之路的历程不仅是探索革命道路的过程，也是不断学习、吸收人类文明成果，并将越南革命事业同国际革命运动紧密联系起来的过程。



庆芝坚信“文化是根脉、文化是本色、文化是民族”，为了发挥好历史和文化的桥梁作用，正在香港学习的越南留学生需要从最基本的行动开始，如了解历史以及双方历史的"交汇点"，通过组织活动积极推广民族文化魅力，参加自己学习环境中的交流活动等，让越南智慧能够通过香港走向世界。（完）

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