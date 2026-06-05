香格里拉对话会：越南为塑造区域议程作出贡献

越通社新德里——印度前国家安全副顾问S.D.普拉丹（S.D. Pradhan）高度评价越共中央总书记、国家主席苏林于5月29日在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲，其中指出了世界正面临的三大危机。



普拉丹认为，凭借其在国家安全、国际关系领域的丰富经验以及对国际法的深厚造诣，苏林不仅深刻分析了全球形势，还为国际社会面临的挑战提出了切实可行的解决方案。演讲包含两个主要内容：识别当前危机并提出处理方案。越南领导人指出了相互紧密关联的三大危机，即国际秩序危机、发展模式危机和战略信任危机。这三大危机的汇聚对世界秩序构成了巨大挑战。



普拉丹表示，苏林提出了六项重要方向以解决当前危机。第一，对话必须有助于及早识别风险、共享信息、在紧张时保持沟通渠道，并防止分歧演变成危机。第二，构建一个开放、包容性以及以东盟为核心，能够连接利益、减少猜疑、巩固现有机制，同时确保透明度和尊重国际法的地区架构。第三，将人类安全与社会韧性能力置于可持续发展的中心，通过建设开放、多元化的供应链，加强基础设施互联互通，在金融、技术、网络安全、关键基础设施和搜救等领域开展合作。第四，建构针对新技术与国防工业的责任规范。第五，提高对错误信息及可能导致社会团结破裂和歪曲公众认知的影响力行动的认知水平。第六，通过灵活机制和多种对话渠道，提升地区内的预防性外交、和解与斡旋能力。



普拉丹认为，国际媒体对演讲的关注表明，越南对和平、安全与发展问题的处理方式正日益受到国际社会的关注，同时反映了越南在多边论坛上日益提升的地位。



印度前国家安全副顾问S.D.普拉丹。图自越通社

普拉丹援引了多家国际媒体的评价。其中，《纽约时报》（New York Times）评论称，苏林的演讲指出信任和国际规则遵守的衰退已导致国际关系中出现以权力为基础的趋势。新加坡亚洲新闻台（Channel News Asia）则认为，苏林受邀发表主旨演讲体现了国际社会对越南日益提升作用的认可。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）强调了苏林演讲中关于基于法律、透明和克制的竞争的信息。而新华社特别关注了与东盟中心地位相关的内容。



普拉丹谈及苏林接受路透社采访时表示，越南领导人重申越南独立、自主的外交政策，传递“河内不选边站队”的信息，是越南多边化、多样化对外路线的明显体现。



普拉丹同时认为，苏林的演讲彰显了对全球挑战及其相互关联性的深刻理解，并提出了建立信任、风险管理和促进国际合作的切实解决方案。在东海紧张局势加剧的背景下，苏林的演讲强调联合国宪章和1982年《联合国海洋法公约》的作用具有特别意义，其也符合包括印度在内的许多南半球国家的立场。



普拉丹补充说，苏林在香格里拉对话会上展现了越南不仅是参与国，更为塑造区域和全球议程方面做出重要贡献。苏林所提出的六项建议面向促进一体化、互联互通、人类安全和可持续发展，同时也是国际社会在维护和平、巩固战略信任、建设更公正、稳定国际秩序的努力中的宝贵启示。（完）