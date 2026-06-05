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2026年东盟未来论坛：携手实现东盟共同体愿景

2026年东盟未来论坛将于6月9日至10日在河内举行，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。2026年是越南外交学院受委托主办这一重要论坛的第三年。在论坛召开前夕，外交学院院长阮雄山博士就AFF 2026的相关内容接受了媒体的采访。

越南政府总理范明政与出席2025年东盟未来论坛的各代表团团长。图自越通社
越南政府总理范明政与出席2025年东盟未来论坛的各代表团团长。图自越通社

越通社河内 ——2026年东盟未来论坛将于6月9日至10日在河内举行，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。

2026年是越南外交学院受委托主办这一重要论坛的第三年。在论坛召开前夕，外交学院院长阮雄山博士就AFF 2026的相关内容接受了媒体的采访。

关于本届论坛的新亮点，阮雄山表示，东盟未来论坛既有政府机构的参与，也有学术界、企业界、新闻界等社会其他非官方成员的代表，以及代表民众的区域和国际组织参与，希望营造一个开放、创新的空间。从而，各方可以共同寻找突破性解决方案，帮助东盟实现未来愿景。

这第三届论坛与往届相比有许多创新之处，特别是参与成员更加广泛和多样。第一个亮点是东盟各政党代表首次参与，共同探讨如何推动政党间合作，从而携手实现《东盟共同体2025年愿景》。

第二是东盟各大城市领导人的参与。城市的参与有助于东盟提高合作效率，更快地迈向共同目标。

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外交学院院长阮雄山。图自越通社

最后，东盟未来论坛不可或缺的一个因素是青年队伍的参与，我们称之为未来的东盟领导人。这是一个非常有创意的组成部分，他们开放、创新和面向未来的思维一直带来许多惊喜。

关于东盟各大城市领导人会议以及河内市在本届论坛中的作用，阮雄山表示， 这是我们首次提出举办东盟各大城市领导人会议的倡议，并得到了作为东盟未来论坛东道主的河内市的积极响应。

提出这一倡议是为了调动区域内各大城市的合作，共同探讨当前非常热门的议题，如智慧城市建设、城市间互联互通等。会议还将有助于促进对话，分享东盟大城市间的经验教训，以帮助解决新出现的问题，如环境污染、可持续、包容性增长，推动新增长模式等问题。

我们将为东盟未来论坛建立一个专属网站，全面、具体地传达论坛的议程、内容以及各项重大活动的信息。（完）

越通社
#2026年东盟未来论坛 #东盟共同体 #东盟愿景
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