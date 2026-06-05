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印尼学者：越南在亚洲安全架构中定位新角色

越南党和国家领导人所传递的信息不仅体现了国家利益，也展现出深远的战略视野，为整个地区发展提供方向指引，并彰显出越南愿积极分担推动东盟发展的责任。

印尼国家研究与创新署（BRIN）东南亚事务研究员拉米霍。图自越通社
印尼国家研究与创新署（BRIN）东南亚事务研究员拉米霍。图自越通社

越通社河内——据越通社驻雅加达记者报道，对越共中央总书记、国家主席苏林日前在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲做出评估时，印尼国家研究与创新署（BRIN）东南亚事务研究员拉米霍（Lamijo）表示，苏林的演讲是一份具有里程碑意义的外交文件。越南党和国家领导人所传递的信息不仅体现了国家利益，也展现出深远的战略视野，为整个地区发展提供方向指引，并彰显出越南愿积极分担推动东盟发展的责任。

拉米霍高度评价演讲传递的核心信息，认为这是面向整个地区、具有重要影响力和引领作用的声音。他特别指出，越南准确把握当前国际形势，深刻认识到国际秩序危机、发展模式危机和战略互信危机三大基础性挑战。面对复杂多变的国际环境，越南党和国家领导人的讲话展现出越南更加积极主动的姿态，表明越南愿积极参与塑造和平、稳定与发展的未来。

这位学者认为，越南呼吁提升预防性外交能力，并将其视为一项“战略能力”，体现了深刻的安全治理理念。这一理念表明，地区需要建立可靠的“外交出路”，防止分歧演变为对抗甚至冲突。

在海上问题上，演讲强调了尊重法治原则。拉米霍高度评价越南始终坚持通过和平方式并依据国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》来解决争端的一贯立场。

他指出，该演讲不仅聚焦传统安全议题，还将“人类安全”和“社会韧性”置于可持续安全的核心位置，体现出前瞻性思维。推动建设开放、多元化的供应链体系，不断增强社会抵御虚假信息和信息操纵的能力，是巩固互信的重要举措。

与此同时，拉米霍高度评价越南主动倡导构建新兴技术和国防工业领域负责任行为准则，其中涵盖人工智能、网络安全和数据基础设施等领域。他认为，越南提出在涉及重大安全影响的决策中始终确保由人类承担最终责任，体现出越南在应对数字时代非传统安全挑战方面的敏锐洞察力和责任担当。

从地区层面看，拉米霍认为，此次演讲充分体现了越南对多边安全架构建设的坚定承诺。越南重申推动建设开放、包容、透明并以东盟为中心的地区架构，不让东南亚成为集团对抗的平台。

总体而言，这位印尼学者认为，苏林总书记、国家主席在香格里拉对话会上的演讲堪称地区安全合作的重要战略锚点，充分展现了越南外交的影响力和战略高度。通过欢迎各大国以透明、负责任的方式参与地区事务，越南正积极推动构建一个将竞争置于国际法框架内加以管控的发展环境，帮助地区有效应对碎片化风险，共同建设一个更加自强、繁荣的亚太地区。（完）

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