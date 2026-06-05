WB：越南正朝着破解增长瓶颈的正确方向迈进

世界银行越南、柬埔寨和老挝首席经济学家特赫米娜·汗在接受越通社记者采访时表示，近年来，尽管受到全球性冲击影响，越南经济仍取得亮眼增长成绩。这主要得益于具有竞争力的劳动力成本、不断壮大的中产阶层以及持续改善的基础设施等优势。

世界银行越南、柬埔寨和老挝首席经济学家 特赫米娜·汗：“正是这些优势帮助越南从区域和全球价值链转移与重构中获益。同时，在人工智能快速发展的背景下，越南也具备参与数据中心、半导体等新兴产业链发展的有利条件。”

谈及改革进程，特赫米娜·汗认为，越南是少数正在同步推进一系列深层次改革的新兴经济体之一，这些改革为投资者带来了更多信心。

世界银行越南、柬埔寨和老挝首席经济学家 特赫米娜·汗：“越南当前推进的改革涵盖多个经济领域，包括精简行政手续、减轻私营企业负担、推动税务和海关现代化、扩大资本市场开放以及加快能源转型等。从整体来看，这是一场“几代人难得一遇”的重大改革，也是越南经济发展的重要时期。”

不过，世界银行指出，越南要实现到2045年成为高收入国家的目标，仍需解决外资企业与本土企业发展差距、经济对外部需求依赖度较高、企业高杠杆风险以及基础设施短板等问题。

对此，特赫米娜·汗表示，越南政府当前的改革方向是正确的，但关键在于如何落实。

世界银行越南、柬埔寨和老挝首席经济学家 特赫米娜·汗：“越南应继续推进经济结构调整，为国内中小企业创造更多发展空间，解决金融体系薄弱环节，并有效落实公共投资计划。同时，保持宏观经济稳定和提升风险治理能力至关重要。”

对于增长前景，世界银行认为，尽管全球经济不确定性依然存在，但越南中期发展前景依然乐观。未来几年，越南经济增速预计将保持在7%至8%的较高水平，继续位居东盟地区前列。对于2026年至2030年实现两位数增长目标，特赫米娜·汗认为，越南具备实现这一目标的潜力，但增长质量比增长速度更为重要。

世界银行越南、柬埔寨和老挝首席经济学家 特赫米娜·汗：“经济增速即便略低于目标，也并非最重要的问题。关键在于实现更高质量、更具包容性的增长，创造更多优质就业岗位，并不断增强抵御未来风险的能力。”（完）