胡伯伯出国寻找救国之路115周年：胡志明主席在香港的烙印

在爱国青年阮必成（后为领袖阮爱国、胡志明主席）出国寻找救国之路的整个行程中，在香港的停留时间虽不算长，但具有特别重要的意义。

值此纪念胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911.6.5–2026.6.5）之际，越通社驻香港记者与越南驻香港、澳门总领事黎德幸以及胡志明主席研究专家、曾担任《阮爱国在香港》电影顾问李明汉先生进行了交流。谈话围绕胡伯伯在香港开展革命活动时间，特别是党建事件以及惊心动魄逃离殖民监狱的斗争等内容展开。

越南驻香港、澳门总领事黎德幸: “在胡伯伯伟大的革命生涯中，香港与两个历史里程碑紧密相连。首先是1930年初阮爱国主持召开合并各共产组织、成立越南共产党的会议，为越南革命从争取独立、国家统一到如今的革新事业开辟了正确道路。第二个里程碑是1931年至1933年，他老人家化名宋文初，并被英国殖民者逮捕。在香港摆脱监禁的法律斗争不仅清晰地展现了他老人家的勇气、智慧和坚定不移的意志，也证明了越南人民的正义事业赢得了全世界珍视正义的人们的支持。”

从研究者的角度，李明汉先生强调，越南共产党在香港成立正是胡志明主席的杰出成就。他老人家在此留下的极其宝贵的遗产之一就是人格、品性和崇高理想。

中国研究者李明汉：“今天我很高兴与越通社驻香港记者前来这里，缅怀我们敬爱的胡志明主席。胡志明主席满怀爱国情怀于1911辛亥年离开家乡，出国寻找救国之路。对我来说，他就是一个伟大的人物。”

如今，香港仍保留着一些有关胡志明主席的遗迹。这些不仅是教育历代越南人，特别是年轻一代爱国传统的“红色地址”，也是越南人民与香港之间的友好桥梁。（完）