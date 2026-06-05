☕️越通社新闻下午茶（2026.6.5）

值此胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911年6月5日 - 2026年6月5日）之际，在中国香港的多名越南留学生表达了自豪之情，并决心继承学习与融入的精神，为推广国家形象、在新时期为越南的发展做出贡献。