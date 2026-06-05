☕️越通社新闻下午茶（2026.6.5）

越通社河内——·2026年东盟未来论坛将于6月9日至10日在河内举行，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。全文
·6月5日上午，越南政府总理黎明兴在河内出席越南工会第十四次全国代表大会代表交流对话活动。活动主题为“越南工会与政府携手提升劳动生产率，实现两位数增长目标”。全文
·越通社驻俄罗斯记者报道，在出席6月4日至6日举行的第29届圣彼得堡国际经济论坛（SPIEF）期间，越南政府常务副总理范家足率领越南代表团在论坛首日开展了多项高级别活动。 全文
·6月5日上午，广义省委、人民议会、人民委员会和越南祖国阵线委员会在玉回烈士陵园为16具在老挝和柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸举行吊唁、追悼和安葬仪式。这些烈士遗骸由广义省军事指挥部K53烈士遗骸搜寻归集队在2025—2026年旱季期间完成搜寻、归集并迎归祖国。全文
·越南建设部长陈红明在越南工会第十四次全国代表大会（2026-2031年任期）上发表讲话时表示，政府正在部署发展租赁住房战略，逐步从拥有住房思维转向使用住房思维。今后市场发展方向将从集中于商品房转向同时发展商品房、保障性住房和租赁住房，其被确定为具有战略作用的细分市场，以满足数百万劳动者的需求。全文
·越南政府总理近日要求各部委按照政府相关决议，继续推进权限下放、削减和简化行政审批手续及经营条件，为实施关于实现经济两位数增长目标的中央第18号结论作出贡献。
·从中国内陆深处开往越南南部生产中心的专线货运列车的投入使用，不仅有助于缩短时间、降低运输成本，这一模式还显示出铁路成为越南物流链中重要一环的潜力。全文
·首次参加2026年菲律宾国际车展，VinFast带来了完整的电动车生态系统，包括丰富的电动车产品、充电基础设施、运输服务以及灵活的解决方案。全文
·在建设全国现代化口岸物流服务中心的进程中，谅山省大力推进口岸基础设施现代化，加快进出口活动数字化转型，积极推动智慧口岸建设，进一步巩固其作为中国与东盟国家经贸往来“桥梁纽带”的地位，为越南东北地区发展注入新动能。全文
·6月4日上午，国宝阮朝宝座在经过一年多的保护和修复后，正式被送回顺化大内太和殿陈列。
·广东省广州市环境保护局负责人郑则文在接受越通社驻中国记者采访时表示，越中两国可进一步推进在废气、废水、噪声、固体废物及危险废物等污染治理技术方面的合作，以减少对生态系统的负面影响，加强生物多样性保护，促进人与自然和谐共处。全文
·近年来，得益于社交媒体，高平省的形象得到了强力传播。尽管高平形象得到更广泛地推广，这在扩大高平知名度的同时，也给当地旅游业发展带来了一定压力。高平省正在多措并举，以促进旅游业专业且可持续发展。全文
·值此胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911年6月5日 - 2026年6月5日）之际，在中国香港的多名越南留学生表达了自豪之情，并决心继承学习与融入的精神，为推广国家形象、在新时期为越南的发展做出贡献。
·6月5日，位于印度尼西亚东部弗洛勒斯岛（Flores）的勒沃托比·拉基-拉基火山（Lewotobi Laki-Laki）多次喷发，向空中喷出巨大的火山灰柱，导致位于毛梅雷镇（Maumere）的一座当地机场被迫关闭，5架国内航班受影响。全文（完）