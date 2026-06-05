经济

VinFast在菲律宾国际车展上推介完整的电动车生态系统

首次参加2026年菲律宾国际车展，VinFast带来了完整的电动车生态系统，包括丰富的电动车产品、充电基础设施、运输服务以及灵活的解决方案。

VinFast在菲律宾国际车展上推介完整的电动车生态系统。图自Bnews
VinFast在菲律宾国际车展上推介完整的电动车生态系统。图自Bnews

越通社河内 ——首次参加2026年菲律宾国际车展，VinFast带来了完整的电动车生态系统，包括丰富的电动车产品、充电基础设施、运输服务以及灵活的解决方案。

菲律宾国际车展是该国最大、最负盛名的汽车展之一，每两年举办一次。今年，车展于6月4日至7日在大马尼拉举行，汇集了来自国内外众多品牌的约150款车型，其中近一半为电动车。

在车展上，VinFast带来了 VF 3、VF 6、VF 7、VF 9，满足个人出行需求，以及服务于运输经营的Herio Green和Limo Green等车型。此外，该公司还介绍了V-Green智能充电站系统和Green GSM绿色运输服务。

VinFast展台最引人注目的是刚刚在菲律宾市场推出的“Rentapasada”计划。这是一种灵活的电动车租赁模式，旨在帮助民众以较低的初始成本轻松拿下绿色出行工具。根据该计划，客户只需支付合理的首付，签订长期合同，并支付每天1000菲律宾比索起的租赁费，即可使用VinFast电动车参与Green GSM平台。该模式大大降低了初期投资压力，同时为当地创造了诸多稳定就业机会。

除了正在销售的车型，VinFast还介绍了VF MPV 7，这是一款为满足现代家庭出行需求而开发的纯电动多功能乘用车。借此机会，该公司为前1000名订购VF MPV 7的客户推出了优惠活动，购买包含电池的版本可获得超过2.7万菲律宾比索的直接支持，选择租赁电池的客户最多可享受一年的电池租赁费减免。

菲律宾的VinFast电动车用户还可在2029年3月31日前，享受在V-Green充电站系统免费充电的政策。

VinFast东南亚地区总经理安东尼奥·“托蒂”·扎拉三世（Antonio “Toti” Zara III）表示，参加2026年菲律宾国际车展再次肯定了VinFast对菲律宾市场的长期承诺。随着电动车市场日益发展，用户不仅关注产品本身，还注重整体体验。因此，构建从电动车、充电基础设施、运输服务到售后政策的完整生态系统，将使电动车变得更实用、更易于普及。（完）

越通社
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