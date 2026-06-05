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现代物流为谅山口岸经济拓展增长空间

在建设全国现代化口岸物流服务中心的进程中，谅山省大力推进口岸基础设施现代化，加快进出口活动数字化转型，积极推动智慧口岸建设，进一步巩固其作为中国与东盟国家经贸往来“桥梁纽带”的地位，为越南东北地区发展注入新动能。

凉山Viettel物流公园的一角。图自越通社
凉山Viettel物流公园的一角。图自越通社

越通社河内—— 在建设全国现代化口岸物流服务中心的进程中，谅山省大力推进口岸基础设施现代化，加快进出口活动数字化转型，积极推动智慧口岸建设，进一步巩固其作为中国与东盟国家经贸往来“桥梁纽带”的地位，为越南东北地区发展注入新动能。

谅山省拥有较为完善的口岸体系，包括友谊国际口岸、同登国际铁路口岸以及芝麻、新清等口岸，为货物进出口提供了便利条件。

在充分发挥区位和口岸优势的同时，谅山省积极吸引社会资本参与投资，主动推进口岸基础设施及物流配套设施升级改造，包括货物集散点、仓储设施、停车场、海关服务和物流配套服务等。

2026年前5个月，谅山省各口岸进出口货物总额超过446亿美元，同比增长39.3%。第六区海关分局受理报关进出口货物总额超过36亿美元，同比增长83%。

截至目前，已有4300多家企业通过谅山省口岸开展进出口业务，其中新增企业约1700家。上述成果离不开当地物流生态体系的有力支撑。

在取得积极成效的基础上，谅山省正继续推动物流基础设施朝着现代化、同步化方向发展，重点加大投资资源引入力度，推进数字化转型，提升人力资源质量。地方政府与企业的密切协作有望为口岸物流体系发展注入新的动力。

谅山省力争建设成为越南重要物流中心，以及进出口、贸易、服务、旅游和重点口岸经济的重要枢纽。

为实现上述目标，谅山省正集中资源投资建设、扩建和升级边境口岸及配套基础设施，持续发展与口岸经济相关的各类服务业，重点发展物流、报关代理、法律咨询、检验检测和检疫等服务，推动相关服务向优质化、规范化和现代化方向发展，为企业开展进出口业务节约时间和成本；同时鼓励发展高附加值新型服务业态。

与此同时，谅山省不断加强与区域及国际经济、金融机构和组织的合作，大力吸引外国直接投资（FDI）、官方发展援助（ODA）以及双边、多边发展援助资金，为口岸经济区建设发展提供资源保障；充分发挥谅山省与中国广西现有合作机制的作用，积极借鉴资金、技术、经验和管理模式，服务于经济社会发展和口岸经济区建设。（完）

越通社
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