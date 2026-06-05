越中环境污染治理技术合作潜力巨大

越通社河内——广东省广州市环境保护局负责人郑则文在接受越通社驻中国记者采访时表示，越中两国可进一步推进在废气、废水、噪声、固体废物及危险废物等污染治理技术方面的合作，以减少对生态系统的负面影响，加强生物多样性保护，促进人与自然和谐共处。



郑则文认为，越南也坚持以人民为中心的发展目标。因此，广州乃至整个中国所积累的经验可以提供有益的参考。其中，将环境保护理念融入经济发展全过程、强化法律和政策保障、以及在具体实践中注重污染源头预防，都被视为非常关键的成功经验。



广州市在环境保护领域积累了丰富经验。郑泽文认为，双方可以在环保工作上加强交流、对接，开展更具实质性的合作。值得关注的是，许多广东省企业家对越南市场深感兴趣，经常前往越南进行考察、交流与合作，为促进双边关系作出了积极贡献。



在气候变化和环境挑战日益严峻的背景下，推动绿色发展、保护生态环境、高效利用自然资源已成为许多国家的共同趋势。越中两国都高度重视以人民为中心的可持续发展目标，因此在绿色转型、污染控制、生物多样性保护以及应对气候变化等领域的合作仍有巨大空间。加强环保经验、技术和管理模式的分享，不仅有助于提高各国自身的发展质量，还将推动构建区域和谐、可持续的生态环境。（完）

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