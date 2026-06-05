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高平省多措并举 促进旅游可持续发展

近年来，得益于社交媒体，高平省的形象得到了强力传播。尽管高平形象得到更广泛地推广，这在扩大高平知名度的同时，也给当地旅游业发展带来了一定压力。高平省正在多措并举，以促进旅游业专业且可持续发展。

高平省金同步行街。图自越通社
高平省金同步行街。图自越通社

越通社高平省——近年来，得益于社交媒体，高平省的形象得到了强力传播。尽管高平形象得到更广泛地推广，这在扩大高平知名度的同时，也给当地旅游业发展带来了一定压力。高平省正在多措并举，以促进旅游业专业且可持续发展。

抖音、脸书、Instagram或其他社交网络上大量标题为“两天一夜体验”、“高平廉价自助旅游”、“优美、价格实惠的民宿”的视频，使高平成为‘疗愈游’游客青睐的目的地。

刚刚结束独自一人在高平省度假之旅归来的游客黄德越表示，高平是风景优美、宁静、有许多历史遗迹的土地。特别是，餐饮、住宿和参观费用等旅游消费较为合理。

旅游消费合理是高平旅游的竞争优势。但个人旅游、疗愈旅游或小团体自助游正日益流行。许多年轻人以慢生活、放松的心态来到高平，花大量时间拍照、探索山区同胞的生活和文化，导致游客停留时间较短、消费水平不高。

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高平省板约瀑布。图自越通社

黄和旅游有限责任公司经理黄氏和表示，年轻游客群体主要关注风景和拍照体验。他们观看评价视频，选择餐馆、民宿、打卡点，然后自行体验。这有助于旅游形象推广，但也使传统旅游线路更难运营。

高平省旅游协会主席阮氏兰表示，如果一切费用都很便宜，旅游业将难以提高服务质量并创造可持续的收入来源。她强调，高平需要从“优美、价格实惠”的目的地转变为“体验”目的地，让游客停留更长时间、消费更多。

为提高价值，专家们认为，需要大胆投资夜间经济，发展更多步行街、艺术空间、文化表演、实景体验或高质量娱乐综合体，扩大文化互动空间或适合年轻人的新服务。

旅游业需要发挥饮食文化的吸引力。应将美食打造成为提升游客消费水平的重要抓手。除了已经闻名的特色美食外，高平需要更多专业的饮食空间，以及与当地文化和历史故事相结合的体验项目。

高平省人民委员会主席黎海和在最近与旅游企业的对话会议上发言时强调，高平必须拥有真正好、有档次的度假村。该省鼓励企业大胆投资五星级旅游区，并愿意在项目选址规划、基础设施建设和行政审批等方面提供支持和便利。

2026年前5个月，高平省接待游客量达近130万人次，旅游收入达1.4万亿越盾，住宿设施平均入住率约达53%。（完）

高平省红瑶族的平安护身符。图自越通社

高平省传承传统手艺为旅游业开辟发展之路

在工业社会不断发展的背景下，许多传统文化价值正面临流失的风险。然而，在高平省，游客仍能清晰地感受到这里各民族世代相传的文化色彩。当地民众始终坚持维护传统手工艺，将本土文化产品推向国内外市场，为本省旅游品牌打造独特亮点。

越通社
#高平省旅游协会主席阮氏兰 #高平省 #多措并举 #旅游可持续发展 高平省
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