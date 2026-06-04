嘉莱咖啡：以文化与旅游体验拓展国际市场

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越通社河内——嘉莱省正通过打造独特的文化体验模式，为咖啡产业塑造全新品牌形象，将旅游、艺术与产品溯源相结合，吸引游客并开拓高端国际市场。

推动嘉莱咖啡品牌国际化

如果说“嘉莱咖啡与文化周末空间”活动是品牌推广的起点，那么预计于2026年11月举行的“嘉莱精品咖啡系列活动（Coffee Show）”则被视为具有战略意义的重要亮点。

该活动规模较大，持续多日，并将汇聚数百个展位，不仅旨在推广嘉莱咖啡，更着力于在国内外市场上确立嘉莱咖啡品牌定位。

精品咖啡展览将成为核心活动，通过直观方式展示整个咖啡产业链。从生咖啡豆、烘焙咖啡到现代化冲泡设备，各个环节共同讲述“一粒咖啡豆的旅程”。

特别是，对诸如诸色（Chư Sê）、诸普（Chư Pưh）、芒洋（Mang Yang）、Ia Grai、诸帕（Chư Păh）、德科（Đức Cơ）、诸普容（Chư Prông）、得科多阿（Đăk Đoa）、边湖（Biển Hồ）等原料产区的推广，不再局限于生产层面，而是进一步朝着打造旅游目的地方向发展。这种模式体现出农业与旅游深度融合、相互促进的新思路。

另一个值得关注的内容是专题研讨会与供需对接活动。这部分虽然相对“幕后”，却具有决定性意义。通过农民、企业、科研人员与国际合作伙伴之间的交流，嘉莱咖啡得以从品质、生产流程到市场竞争力等方面获得更全面的认知。这些交流不仅停留在经验分享层面，更为产品销售合作以及与国内外大型企业建立联系创造机会。

与此同时，“咖啡之旅（Coffee Tour）”项目也被视为极具潜力的发展方向。嘉莱并不仅仅展示最终产品，而是邀请游客亲身参与一杯咖啡诞生的全过程：从采摘咖啡果、筛选、初加工、晾晒，到烘焙和冲泡，每一个步骤都成为独特体验。通过直接接触制作流程，游客能够更深入理解咖啡价值，从而更加珍惜手中的每一杯咖啡。

文化体验赋能咖啡产业



嘉莱省锣钲表演。图自越通社

将农业体验与本土文化相结合，也是嘉莱咖啡旅游的一大亮点。关于土地、气候、耕作习惯以及当地居民生活方式的故事，使整个旅程更加生动且富有深度。这正是咖啡旅游区别于普通观光项目的重要因素，使其成为难以替代的特色旅游产品。

从整体来看，嘉莱当前推动的并非零散活动，而是一套相互联动的发展战略。从周末体验空间、大型主题活动到专业旅游线路，所有内容都围绕着同一个核心——提升咖啡价值。

这种价值不仅体现在咖啡豆本身的品质，更体现在品牌故事、文化内涵以及向世界展示产品的方式上。

在消费者越来越重视产品来源和消费体验的背景下，这种发展路径显得尤为契合市场趋势。当嘉莱咖啡与清晰的地理标志、透明的生产流程以及独特的文化故事相结合时，其在进入高标准国际市场方面将具备明显优势。(完)

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