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新闻媒体：旅游景区与游客之间的“软桥梁”

数字化转型和人工智能正在为旅游业创造全新的发展空间，深刻改变该领域的管理、推广和消费方式。在此背景下，旅游传播已不再只是辅助活动，而成为旅游目的地的核心竞争力。

越南被视为一个安全、绿色、友好且文化特色鲜明目的地。图自越通社
越南被视为一个安全、绿色、友好且文化特色鲜明目的地。图自越通社

越通社河内 ——数字化转型和人工智能正在为旅游业创造全新的发展空间，深刻改变该领域的管理、推广和消费方式。在此背景下，旅游传播已不再只是辅助活动，而成为旅游目的地的核心竞争力。

传播文化价值，促进旅游消费，提升国家形象

近年来，越南旅游业逐步复苏并强劲发展，逐步确立其作为跨行业、跨区域的综合经济产业地位，并日益成为国家经济的重要增长引擎。

越南文化体育旅游部副部长胡安峰表示：“在当今数字时代，媒体不仅是宣传信息的渠道，更是构建社会认知、引领趋势、传播文化价值、促进经济发展的力量。对旅游业而言，媒体正是连接旅游目的地与游客、文化价值与市场、国家形象与国际社会的‘软桥梁’。”

然而，胡安峰也指出了旅游领域新闻传播工作的不足，如推广内容不够同步，景区故事讲述缺乏差异化，媒体与企业、地方之间协同联动不足。

面对这一现状，创新多平台传播方式，应用人工智能和数字技术，同时加强联动以形成统一的旅游传播生态系统，已成为一项紧迫任务。

越南新闻局副局长邓氏芳草表示，媒体在旅游发展生态系统中日益发挥重要作用。媒体不仅陪伴推广目的地，还有助于传播文化价值、促进旅游消费和提升国家形象。她认为，加强国家管理机构、新闻媒体机构和企业之间的协调，创新传播内容，应用数字技术，发挥多平台传播优势，将是未来提升越南旅游传播效率的关键所在。

助力刺激需求，引领旅游趋势

对于当前旅游业的发展形势，越南国家旅游局局长阮重庆表示，越南旅游业迎来诸多发展机遇，同时也面临不少重大挑战。据越南国家旅游局消息，近年来，党和国家颁布了多项重要主张和政策，为旅游业发展成为尖端经济产业奠定了基础。此外，扩大免签、电子签证政策，延长临时居留期限，优化出入境流程等举措，显著提升了越南旅游业在国际舞台上的竞争力。

在评价媒体传播作用时，阮重庆强调，媒体为越南旅游业的强劲复苏和增长作出了重要贡献。

通过文章、报道、数字视频和社交网络平台，媒体传播了一个安全、友好、文化特色鲜明且体验丰富的越南形象。当一篇好文章或一个创意的宣传活动产生巨大传播效应，激发社区探索灵感并促进旅游消费时，媒体也扮演着刺激需求、引领旅游趋势的角色。

越南国家旅游局局长阮重庆

此外，媒体还有助于传播可持续旅游发展趋势，同时在引导舆论、驳斥虚假信息、处理公关危机以及在负面信息面前保护越南旅游形象等方面发挥着重要作用。

最重要的是，媒体本身已成为促进地方、企业和游客之间联系的桥梁，有助于推广目的地潜力，吸引投资，并加强旅游与航空、文化、体育、电影及创意产业之间的合作。

2026年，越南旅游业设定了接待国际游客2500万人次、国内游客1.5亿人次的目标。除旅游业自身的努力外，新闻媒体机构的强有力、负责任和创造性的陪伴，将助力越南旅游业实现加速突破，在世界旅游市场上巩固自身地位。（完）

越通社
#新闻媒体 #旅游景区 #游客 #软桥梁 #越南旅游
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