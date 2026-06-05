东盟未来论坛2026：洪玛奈访越为深化越柬全面合作注入新动力

越通社河内—— 越南驻柬埔寨大使 阮明宇 表示，柬埔寨首相 洪玛奈 将于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛。此访不仅体现两国高层对越柬友好合作关系的高度重视，也将为双边关系迈向更深层次、更务实和更高质量发展注入新动力，为地区和平稳定和东盟共同体建设作出积极贡献。



阮明宇在接受越通社驻金边记者采访时表示，此次访问是在国际和地区形势复杂多变的背景下进行的。尽管面临诸多挑战，越柬关系近年来始终保持良好发展势头，各领域合作不断取得新成果。双方正积极落实苏林总书记、国家主席2026年2月对柬埔寨进行国事访问期间，以及越南、柬埔寨和老挝三国高层会晤达成的重要共识和战略方向。



阮明宇指出，两国高层互访和接触日益频繁，为不断巩固政治互信、深化全面合作奠定坚实基础。经贸和投资合作继续成为双边关系的重要亮点。2026年前4个月，越柬双边贸易额超过50亿美元，同比增长8%。目前，越南是柬埔寨第三大贸易伙伴和第二大出口市场；同时也是柬埔寨重要投资来源国之一，在柬有效投资项目223个，注册资本总额近30亿美元。



他表示，Metfone、THACO AGRI、Angkor Milk等越南企业在柬埔寨经营成效显著，不仅创造大量就业机会，也为当地经济社会发展作出积极贡献。其中，Metfone于2025年成为柬埔寨纳税额最高的企业，累计向柬埔寨财政预算贡献资金超过12亿美元。



除经贸投资合作外，国防安全合作继续发挥双边关系重要支柱作用。双方保持密切协调与合作，有效打击跨国犯罪、网络犯罪、毒品犯罪、人口贩运和网络诈骗等违法活动，共同维护两国及地区的和平、安全与稳定。



阮明宇透露，访越期间，洪玛奈首相将出席并在2026年东盟未来论坛上发表重要讲话；礼节性拜会越共中央总书记、国家主席苏林，国会主席陈青敏以及中央书记处常务书记陈锦绣；并与政府总理黎明兴举行会谈，共同见证两国合作文件签署仪式。



阮明宇认为，洪玛奈首相出席第三届东盟未来论坛充分体现柬埔寨对越南倡议并主办这一重要地区对话平台的支持。论坛以“共同塑造未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题，围绕人工智能治理、能源安全、可持续发展等区域和全球热点议题展开讨论。



他表示，柬埔寨领导人的参与将为论坛增添重要实践视角，进一步丰富关于提升区域韧性、加强经济互联互通、推进数字化转型、促进创新发展以及落实《东盟共同体2045愿景》等议题的讨论成果，同时彰显越柬两国在多边合作框架下相互支持、协调配合的良好传统。



谈及双边关系未来发展前景时，阮明宇指出，此次访问恰逢两国迈向建交60周年（1967年6月24日—2027年6月24日）重要节点。近六十年来，由两国历代领导人和人民共同培育的传统友谊与全面合作关系，已成为两国共同发展的宝贵财富和坚实基础。



阮明宇认为，在数字化转型、绿色转型和科技革命深入发展的背景下，以及面对能源安全、气候变化和湄公河流域可持续发展等共同挑战，双方应进一步加强政治互信，深化经贸投资合作，拓展数字经济、创新科技、绿色经济、可再生能源和高质量人力资源开发等新兴领域合作。



与此同时，两国还应继续加强国防安全合作、边境管理以及跨国犯罪防控，并不断扩大民间交流，特别是青年一代之间的交流合作，增进相互理解，传承和弘扬越柬传统友好精神。



阮明宇表示相信，凭借深厚的传统友谊基础以及两国领导人的坚定政治决心，越柬关系必将不断取得新的发展成果，朝着更加深入、务实、高效方向迈进，为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出更大贡献。（完）







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