苏林会见谷歌前董事长施密特：对接国际资源推动越南人工智能发展

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林6月5日在越共中央总部会见谷歌公司原董事长埃里克·施密特（Eric Schmidt）及人工智能专家代表团时表示，越南将科技创新、数字化转型和人工智能发展视为国家发展的战略突破口，希望进一步汇聚国际优质资源，加快构建人工智能发展生态系统，为实现2045年建成高收入发达国家目标提供强劲动力。



会见中，苏林高度评价施密特为全球科技和人工智能发展作出的贡献，并对其近年来积极推动越南与国际伙伴在人工智能、高科技和创新领域开展合作表示赞赏。



苏林指出，当前越南正大力推进增长模式转型，将科技创新和数字化转型视为提升国家竞争力、推动经济快速可持续发展的关键驱动力。他建议施密特及国际专家团队继续支持越南完善人工智能发展战略和政策体系，帮助对接全球科技企业、投资基金、科研机构和顶尖专家资源，推动高素质人才培养、科技企业成长和创新能力提升。



苏林同时希望海外越裔专家、科学家和科技企业家积极参与越南科技创新事业，为国家数字化转型和人工智能发展贡献智慧与力量。



施密特表示，越南拥有年轻且充满活力的人才资源、较强的创新能力以及不断改善的创新创业环境，在人工智能领域具有广阔发展前景。他相信，人工智能将为越南经济增长和国家竞争力提升作出重要贡献。



施密特介绍，目前正与越南合作伙伴推进国家级多平台模型项目“Tapestry”、数据与实体制造操作系统项目“Data OS”以及人工智能赋能基础教育等合作计划。他表示，将充分发挥自身在全球科技领域积累的经验和合作网络，帮助越南加强国际合作，推动数字化转型、人工智能应用和创新能力建设。



施密特还表示，希望继续深化与越南政府部门、企业、科研机构和高校的合作，共同探索人才培养、技术研发、科技成果转化以及人工智能服务经济社会发展的务实合作方向，为越南科技创新和人工智能产业发展作出积极贡献。（完）

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