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数字公民建设不仅是技术课题 更关乎治理与社会信任

数字公民建设不仅是技术层面的课题，更涉及国家治理、数字信任和数字文化建设。这是6月5日越南公安部与科技部在河内联合举办的“爱沙尼亚数字公民战略经验分享国际研讨会”上，与会专家提出的核心观点。爱沙尼亚在数字政府和数字公民建设方面的成功经验，将为越南推进国家数字化转型提供重要参考。

越南科技部副部长裴黄方 图自越通社
越南科技部副部长裴黄方 图自越通社

越通社河内——数字公民建设不仅是技术层面的课题，更涉及国家治理、数字信任和数字文化建设。这是6月5日越南公安部与科技部在河内联合举办的“爱沙尼亚数字公民战略经验分享国际研讨会”上，与会专家提出的核心观点。爱沙尼亚在数字政府和数字公民建设方面的成功经验，将为越南推进国家数字化转型提供重要参考。

当前，越南正加快推进数字政府、数字经济和数字社会建设。依托第06号提案、国家人口数据库、电子身份认证体系及VNeID超级应用，越南持续推动数字公民发展，以提升公共服务质量、促进数字经济增长。

越南科技部副部长裴黄方表示，近年来越南数字化转型取得积极进展，数字制度体系不断完善，数字基础设施持续升级，国家数据库和数字身份平台建设成效显著。同时，人工智能、大数据等战略性数字技术加速应用，政府出台多项政策吸引信息技术人才及海外专家参与国家数字化转型进程。

裴黄方强调，数字化转型的核心始终是人。数字政府只有在民众广泛使用公共数字服务时才能真正发挥作用；数字经济需要企业和民众积极参与数字交易；数字社会则依赖数字技能和数字化生活方式的普及。因此，发展数字公民已成为越南国家数字化转型战略的重要内容。

不过，他也指出，越南仍面临制度建设与执行落实之间的差距、基础设施效能尚未充分释放、公众数字信任有待提升等挑战。数字化转型不仅是将传统流程数字化，更要利用新技术创造全新的运行模式和更高效率的发展方式。

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爱沙尼亚数字政府学院院长汉内斯·阿斯托克 图自越通社


爱沙尼亚数字政府学院院长汉内斯·阿斯托克在会上分享了该国十余年来建设数字政府、数字社会和数字公民的经验。他表示，爱沙尼亚在数字化进程中同样经历了身份认证、数据权限、网络治理等挑战，逐步形成了以政府主导、安全可靠的电子身份认证体系为核心的发展模式。

与会报告指出，越南与爱沙尼亚在数字公民建设理念上高度契合，均坚持以人民为中心，以电子身份认证和人口数据库为基础发展在线公共服务、推动数字交易和建设数字社会。越南依托新版身份证、VNeID和国家人口数据库推进数字公民建设；爱沙尼亚则依托电子身份认证系统、统一数字数据库和X-Road数据交换平台构建数字生态。

与越南相比，爱沙尼亚已建立起更加成熟、高度互联互通的数字生态系统，实现了政府间数据自动共享，并全面落实“一次提供，多次使用”原则——公民无需重复提交已向政府提供过的信息。

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爱沙尼亚的经验表明，数字公民建设不仅关乎技术，更考验治理能力、数字信任和数字文化建设。该国高度重视个人数据保护、数字技能培养、互联网普及及在线服务使用习惯养成。这些领域也是越南未来需要持续完善的重点，特别是要提升老年人、偏远地区居民及数字技能薄弱群体的数字包容性。

借鉴爱沙尼亚经验，越南可进一步推动统一数据平台建设，减少部门间数据孤岛，全面落实“群众无需重复提交已有信息”原则；同时加强个人数据保护，提升全民数字技能，增强公众对在线服务的信任，推动VNeID从电子身份认证工具向综合数字服务平台升级。

越南公安部副部长阮文龙在总结时表示，爱沙尼亚的实践为越南制定和完善国家数字公民战略提供了宝贵参考。未来，双方将进一步加强在数字公民建设、数据治理、电子身份认证、网络安全及数字政府等领域的培训、经验交流与联合研究，为越南数字政府、数字社会和数字公民建设提供支持。（完）

越通社
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