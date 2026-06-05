2026年东盟未来论坛：越老关系始终在两国外交政策中占据首要优先位置

越通社河内——应越南政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）将于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问，并出席第三届东盟未来论坛。值此之际，越通社驻老挝记者就此次访问及出席本届论坛对越老特殊关系的意义采访了越南驻老挝大使阮明心。



阮明心表示，这是一次具有特别重要意义的访问，再次彰显了两国高层在不断培育越老关系在各领域走深走实的坚定立场；同时推动两国“战略对接”内涵具体化。



首先，越南是宋赛·西潘敦出访之旅中的优先目的地之一，彰显了越老关系始终在两国外交政策中占据首要优先地位，体现了两党、两国和两国人民之间在世界上独一无二的亲密与特殊关系。



第二，此次访问是两国领导人全面核查近年来各项协定落实情况的机会，从而出台新的决策，推动越老合作迈向更深化、更务实和更有效的发展阶段。



第三，宋赛·西潘敦在三届东盟未来论坛中出席了两届（2024年和2026年），其继续表达了老挝对越南发起关于促进东盟未来战略对话倡议的强力支持。老挝的积极参与不仅反映了两国在地区问题上日益紧密的协同与配合，也展现了两国在建立一个团结、坚韧、创新、以人民为中心并在正形成的地区架构中保持中心地位的东盟立下的共同决心。



在全球和地区地缘政治、地缘经济和技术正经历深刻变革的背景下，此次访问传递出了极其明确的信号，就是越南和老挝将继续并肩同行、共享战略利益、在国家发展事业中相互支持，并为有效应对共同挑战密切配合。越老关系不仅是两国历代领导人和人民精心培育的无价之宝，而且正在成为新纪元中国际关系和发展型合作的特殊典范。



阮明心表示，相信宋赛·西潘敦此次对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛必将圆满成功，为落实两国高层共识注入新动力，进一步深化越老战略对接内涵，推动双方伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略伙伴关系迈上新台阶，切实造福两国人民，并为促进地区及世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



至于两国重点经济合作领域和项目，阮明心透露，目前，经济合作被确定为两国重要支柱之一，对将合作潜力和特殊政治凝聚力转化成两国人民和企业的具体发展利益具有决定性意义。



当前阶段的突出亮点是越老经济合作正从传统支持思维转向长期互联互通发展思维，其中聚焦于战略基础设施互联互通、能源互联互通、体制与市场互联互通等三大支柱。





首先是交通和物流基础设施。双方正着力推进河内-万象高速公路、万象-永昂铁路、智慧边境口岸系统和东西经济走廊等战略项目。 ​ 二是能源合作。迄今为止，越南已批准从老挝进口总装机容量超过4250兆瓦的电力；许多水电和风电项目已投入运营，并向越南市场供电，不仅有助于保障越南的能源安全，也创造了重要的收入来源，为老挝经济社会发展做出了切实贡献。 ​ 三是投资和贸易的合作。目前，越南在老挝约有289个生效投资项目，注册资本总额近70亿美元，继续是老挝最大投资国之一。

越南企业的许多项目已成为成功的合作模式，为老挝创造了就业机会，增加了预算收入，并促进了技术转让。



在贸易方面，双边贸易额在十年内增长了近两倍，从 2015 年的约 11 亿美元增至 2025 年的近 30 亿美元。这是两个经济体关系日益紧密的生动例证。双方努力未来将双边贸易额提升至50亿美元，并通过完善法律框架、推动本币结算、海关手续数字化以及为两国企业营造更便利的营商环境来实现更高的目标。



可以肯定的是，上述重点合作领域和项目不仅为两国的发展注入新增长动能，还有助于形成越老共同发展空间，逐步实现“战略对接”内涵，使经济合作关系成为新发展阶段越老特殊关系中最重要的引擎之一。



越南驻老挝大使馆始终将支持与陪伴越南企业视为重要任务；同时与老挝有关机关密切配合，排忧解难，为企业开展项目营造便利的投资环境。越老经济合作不仅带来切实经济利益，还有助于巩固政治与社会基础，增强两国人民之间的互信和密切关系。在充满动荡不安的地区和国际形势背景下，进一步深化经济关系将有助于建设强大、稳定和繁荣的东盟共同体。



秉持“同甘共苦”的传统、两党两国领导人的坚定决心以及企业界的同行，我们完全有理由相信越老经济合作将取得更多新突破性进展，继续扩大发展空间，提高经济联动性，为两国的可持续发展注入新动能，助力进一步深化越老特殊关系，造福两国人民，致力于稳定与繁荣的东盟共同体。



阮明心表示，当前的国际和地区形势发生前所未有深刻变化。在此背景下，东盟的团结、共识和中心地位比以往任何时候都更加重要。

因此，像东盟未来论坛这样的倡议是非常重要的机制，有助于促进针对塑造地区未来大趋势的战略对话。在特殊关系与战略对接的基础上，越南和老挝一直为东盟的活动、机制和倡议做出贡献；在各项共同活动中保持密切、互信和高效的配合。两国的有效协作有助于提升东盟在地区和国际问题中的角色和地位。这不仅是共同战略利益，还体现了两国对地区及世界和平、稳定、合作和可持续发展的共同责任。



在伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接的关系基础上，越南和老挝一直是东盟积极且负责任的成员；在地区和国际合作机制中经常密切配合、相互咨询与支持。多年来，两国的有效协作为巩固内部团结、维护东盟基本原则以及提升东盟在地区和国际事务中的角色与地位做出了重要贡献。



越南充分展现了其作为东盟未来论坛的发起国、协调国和推动者的角色。越南还积极推动将论坛的政策建议转化成东盟内部具体的合作方向，特别是在数字化转型、绿色经济、增强区域韧性以及在发展进程中以人民为中心等领域。这有助于提升越南在东盟内部的引领角色和地位，同时巩固了各成员国对越南所提出倡议的信心。



老挝总理宋赛·西潘敦出席东盟未来论坛一事表明了老挝对越南倡议的高度重视与强力支持，同时也反映了两国在促进东盟未来战略讨论会上日益紧密的协同与配合。



以“共筑和平、繁荣与以人为本的发展未来”为主题的2026年东盟未来论坛是东盟各成员国及各伙伴国共同探讨有关地区战略性问题的理念、倡议和解决方案的重要战略对话论坛。

今后，越南和老挝将继续密切配合，旨在保护与巩固东盟的根本原则，如团结、共识、尊重国际法、联合国宪章、通过和平方式解决争端，并在正形成的地区架构中保持东盟的中心地位。



同时，两国将继续促进东盟新的发展优先事项，如数字化转型、绿色转型、可持续发展、提高人力资源质量、缩小发展差距以及抵御外部冲击的能力。



可以说，越南与老挝在多边机制中的密切配合不仅服务于两国的利益，还为建设一个更团结、更坚韧并在地区和全球事务中拥有更强有力声音的东盟做出积极贡献，深化了越老特殊关系的内涵，从而为地区及世界的和平、稳定、合作与可持续发展做出务实贡献。（完）