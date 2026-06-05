500个昼夜行动为深化越老特殊团结做出积极贡献

越通社河内——“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500个昼夜行动”（以下简称500个昼夜行动）不仅是越南党、国家和人民的重要任务，也是老挝党、国家、军队和人民的一项重要任务和优先事项。这是老挝人民革命党中央书记处书记、国防部副部长、老挝人民军总政治局主任、老挝政府特别工作委员会主任冯松•英潘平（Vongsone Inpanphim）上将在谈及双方协同推进500个昼夜行动时所强调的内容。



冯松•英潘平在接受越通社驻老挝记者采访时指出，500个昼夜行动是两党、两国、两军和两国人民的一项重大活动，体现两国“饮水思源”优良传统。因此，两党、两国、两军以及两国人民应齐心协力、密切合作，共同推动这一行动取得成功。老挝政府特别工作委员会将与越南政府特别工作委员会紧密协作，共商制定具体实施计划，尽快启动该行动，决心实现最佳效果。



冯松•英潘平指出，老挝能够拥有今天的独立与发展，离不开众多越南志愿军和专家作出的巨大牺牲。对此，老挝党、国家、军队和人民始终铭记于心，永远不会忘记。他强调，老挝党、国家、军队和人民将竭尽全力，指导有关部门、单位和地方与越南相关职能力量密切配合，确保500个昼夜行动取得圆满成功。



冯松•英潘平表示，老挝党、国家、军队和人民对2026年在老牺牲越南志愿军和专家遗骸搜寻归宿工作所取得的成果感到高兴和骄傲。这些成果达到了两国政府特别工作委员会的既定指标，继续为推动两党、两国、军队和人民之间伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系走深走实做出积极贡献。



冯松•英潘平相信，凭借两党、两国的高度政治决心，以及两国军队和人民之间的密切合作，在老牺牲越南志愿军和专家遗骸搜寻归宿工作乃至500个昼夜行动必将取得最佳成果。（完）



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