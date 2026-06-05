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越南分享APEC 2027年会议愿景及筹备进展

在越共中央委员、政府常务副总理范家足率团访问俄罗斯并出席第29届圣彼得堡国际经济论坛期间，6月5日，越南外交部副部长黎氏秋姮出席“俄罗斯—亚太经合组织：面向2035年的广阔合作前景”专题讨论会，介绍越南筹办APEC 2027年会议的愿景与准备工作。

越南外交部副部长黎氏秋姮出席“俄罗斯—亚太经合组织：面向2035年的广阔合作前景”专题讨论会 图自越通社
越南外交部副部长黎氏秋姮出席“俄罗斯—亚太经合组织：面向2035年的广阔合作前景”专题讨论会 图自越通社

越通社河内——在越共中央委员、政府常务副总理范家足率团访问俄罗斯并出席第29届圣彼得堡国际经济论坛期间，6月5日，越南外交部副部长黎氏秋姮出席“俄罗斯—亚太经合组织：面向2035年的广阔合作前景”专题讨论会，介绍越南筹办APEC 2027年会议的愿景与准备工作。

据越通社驻俄罗斯记者报道，阿列克谢·洛格维诺维奇·奥维尔丘克、俄外交部副部长亚历山大·潘金、中国APEC 2026高官会主席陈旭、APEC秘书处执行主任爱德华多·佩德罗萨，以及俄罗斯部分企业和外国直接投资基金代表出席会议。

与会代表围绕数字化转型、人口结构变化、供应链重组和经济碎片化趋势背景下APEC的作用、发展潜力及未来合作方向展开深入讨论。各方一致认为，APEC在推动开放包容的多边贸易体系、促进区域经济合作规则建设方面发挥着重要作用，为亚太地区成为全球最具活力的发展引擎作出了积极贡献。目前，亚太地区经济总量约占全球GDP的60%以上，人口约占全球总人口的40%。

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研讨会场景 图自越通社



黎氏秋姮在发言中强调，亚太地区过去30年来一直是世界经济增长的重要引擎，其发展成就建立在经济一体化、市场开放、贸易投资自由化、创新驱动以及合作承诺等基础之上。她高度评价APEC在促进区域增长、互联互通和可持续发展方面的重要作用，并提出面向2035年APEC应重点推进三大优先方向：一是促进自由开放的贸易和投资；二是提升各经济体及供应链韧性；三是充分利用科技创新、数字化转型和绿色转型机遇，实现可持续和包容性增长。

黎氏秋姮同时指出，APEC应加强与东盟、二十国集团、经济合作与发展组织、欧亚经济联盟等区域和全球机制的协调配合，提升合作效能，优化资源配置，共同应对全球性挑战。她强调，越南始终高度重视APEC合作及亚太地区发展。凭借2006年和2017年两次成功主办APEC会议的经验，越南提出了多项关于APEC改革、包容性经济社会发展以及数字时代人力资源开发的重要倡议。

黎氏秋姮表示，越南目前正优先调配资源，积极推进APEC 2027年会议筹备工作，并希望与APEC 2026东道主中国及后续东道主和各成员经济体密切协作，共同推动地区和世界和平、繁荣与发展，为落实APEC愿景、造福地区人民和企业作出贡献。

与会代表高度评价越南在筹备APEC 2027年会议方面展现的前瞻性视野和积极主动精神，相信越南将继续为促进对话、深化经济联通、推动建设开放、韧性和繁荣的亚太地区作出重要贡献。同时，代表们高度评价越南充满活力的发展成就，认为越南在投资、贸易和金融服务等领域拥有广阔合作潜力，是极具吸引力的重要合作伙伴。（完）

越通社
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