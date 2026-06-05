泰王国总理阿努廷·参威拉军即将对越南进行正式访问

越阿通社河内——应越南社会主义共和国政府总理黎明兴邀请，泰王国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）将于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。（完）
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数字公民建设不仅是技术课题 更关乎治理与社会信任
数字公民建设不仅是技术层面的课题，更涉及国家治理、数字信任和数字文化建设。这是6月5日越南公安部与科技部在河内联合举办的“爱沙尼亚数字公民战略经验分享国际研讨会”上，与会专家提出的核心观点。爱沙尼亚在数字政府和数字公民建设方面的成功经验，将为越南推进国家数字化转型提供重要参考。
2026年东盟未来论坛：共筑和平、繁荣、以人为本的区域未来
2026年东盟未来论坛将于6月9日至10日在河内举行，主题为“共筑和平、繁荣与以人为本的发展未来”。论坛开幕前夕，越共中央委员、外交部常务副部长阮孟强在媒体吹风会上表示，在当前地区及全球局势复杂演变的背景下，该论坛旨在打造一个开放、多视角的对话平台，汇聚智慧与倡议，为东盟未来发展建言献策。
苏林会见谷歌前董事长施密特：对接国际资源推动越南人工智能发展
越共中央总书记、国家主席苏林6月5日在越共中央总部会见谷歌公司原董事长埃里克·施密特（Eric Schmidt）及人工智能专家代表团时表示，越南将科技创新、数字化转型和人工智能发展视为国家发展的战略突破口，希望进一步汇聚国际优质资源，加快构建人工智能发展生态系统，为实现2045年建成高收入发达国家目标提供强劲动力。
东盟未来论坛2026：洪玛奈访越为深化越柬全面合作注入新动力
越南驻柬埔寨大使阮明宇表示，柬埔寨首相 洪玛奈 将于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛。此访不仅体现两国高层对越柬友好合作关系的高度重视，也将为双边关系迈向更深层次、更务实和更高质量发展注入新动力，为地区和平稳定和东盟共同体建设作出积极贡献。
越共中央总书记、国家主席苏林：发挥老年人在国家新发展阶段中的重要作用
值此越南老年人传统日85周年（1941年6月6日－2026年6月6日）之际，6月5日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见全国85位优秀老年人代表，强调要大力弘扬“高龄树榜样”精神，充分发挥老年人作为国家发展重要资源的作用。
印尼学者：越南在亚洲安全架构中定位新角色
越南党和国家领导人所传递的信息不仅体现了国家利益，也展现出深远的战略视野，为整个地区发展提供方向指引，并彰显出越南愿积极分担推动东盟发展的责任。
香格里拉对话会：越南为塑造区域议程作出贡献
印度前国家安全副顾问S.D.普拉丹（S.D. Pradhan）高度评价越共中央总书记、国家主席苏林于5月29日在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲，其中指出了世界正面临的三大危机。
☕️越通社新闻下午茶（2026.6.5）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
胡志明主席踏上寻求救国之路115周年： 续写越南智慧走向世界之旅
值此胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911年6月5日 - 2026年6月5日）之际，在中国香港的多名越南留学生表达了自豪之情，并决心继承学习与融入的精神，为推广国家形象、在新时期为越南的发展做出贡献。
2026年东盟未来论坛：携手实现东盟共同体愿景
2026年东盟未来论坛将于6月9日至10日在河内举行，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。2026年是越南外交学院受委托主办这一重要论坛的第三年。在论坛召开前夕，外交学院院长阮雄山博士就AFF 2026的相关内容接受了媒体的采访。
胡伯伯出国寻找救国之路115周年：勇于担当、勤奋好学、报效祖国精神的传承者
911年6月5日，在龙屋港，年仅21岁的青年阮必成登上拉图什·特雷维尔号商船，身无分文，却怀揣着钢铁般的意志，决心远赴海外寻求知识，然后回来帮助同胞。那段征程成为了越南民族历史的一部分。自香港大学招生处的武海长硕士在提及这段历史征程时，感到无比激动和骄傲。
黎明兴总理：将劳动生产率打造成为可持续增长的重要动力
6月5日上午，越南政府总理黎明兴在河内出席越南工会第十四次全国代表大会代表交流对话活动。活动主题为“越南工会与政府携手提升劳动生产率，实现两位数增长目标”。
SPIEF 29：越南政府常务副总理范家足提出三项重要合作方向
越通社驻俄罗斯记者报道，在出席6月4日至6日举行的第29届圣彼得堡国际经济论坛（SPIEF）期间，越南政府常务副总理范家足率领越南代表团在论坛首日开展了多项高级别活动。
越南山区村寨行政区划调整：不仅仅是机械性合并
为了精简机构、提高基层运行效率，全国正在开展村寨、居民小组的行政区划调整工作。在高平省，各乡、坊已制定具体方案，实质、民主地征询人民意见，并力争在6月30日前完成。
越南与埃及推动全面伙伴关系发展
6月4日，埃及外交、国际合作和海外侨民事务部负责国际合作事务副部长萨马尔·阿赫达尔（Samar Al-Ahdal）与越南驻埃及大使阮南阳举行了工作座谈，就促进两国合作关系措施展开讨论。
西澳大利亚州视越南为东南亚地区重要合作伙伴
6月4日，越南驻珀斯总领事范海英与澳大利亚外交贸易部驻西澳州办事处主任帕梅拉·柯里（Pamela Currie）举行了工作会谈。
越老携手开展“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜”行动
6月4日，越南驻老挝大使阮明心在老挝首都万象与老挝人民革命党中央委员、国防部副部长、老挝人民军总政治局主任、老挝政府特别工作委员会主任旺松·因潘平上将，就协调实施“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜”行动举行了工作会谈。
☀️越通社早安咖啡（2026.6.5）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
越南与以色列扩大贸易与投资合作
越通社驻以色列记者报道，6月4日，阿拉伯对外关系理事会与以色列拿撒勒工商会在拿撒勒市联合举行见面会，与越南驻以色列大使阮岐山会面交流。
泰国学者：越南将区域合作视为更广泛国际战略的基石
区域合作被视为越南更广泛国际战略的基石。泰国学者苏帕拉克·甘加纳昆迪（Supalak Ganjanakhundee）近期在曼谷就越共中央总书记、国家主席苏林访问东南亚三国并在香格里拉对话会上发表重要主旨演讲接受越通社记者采访时做出了上述认定。