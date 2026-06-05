泰王国总理阿努廷·参威拉军即将对越南进行正式访问

数字公民建设不仅是技术层面的课题，更涉及国家治理、数字信任和数字文化建设。这是6月5日越南公安部与科技部在河内联合举办的“爱沙尼亚数字公民战略经验分享国际研讨会”上，与会专家提出的核心观点。爱沙尼亚在数字政府和数字公民建设方面的成功经验，将为越南推进国家数字化转型提供重要参考。