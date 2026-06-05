时政

泰王国总理阿努廷·参威拉军即将对越南进行正式访问

泰王国总理阿努廷·参威拉军即将对越南进行正式访问

泰王国总理阿努廷·参威拉军 图自新华社/越通社
泰王国总理阿努廷·参威拉军 图自新华社/越通社


越阿通社河内——应越南社会主义共和国政府总理黎明兴邀请，泰王国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）将于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。（完）

越通社
#泰王国总理阿努廷·参威拉 #越南 #正式访问
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

泰国总理阿努廷在泰国国会发表讲话。图自越通社

泰国总理向王室提交新内阁名单

越通社驻曼谷记者报道，泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）30日确认，已向王室提交了新内阁名单，目标是在4月中旬宋干节假期前能够向国会作施政纲领报告。

更多

越南科技部副部长裴黄方 图自越通社

数字公民建设不仅是技术课题 更关乎治理与社会信任

数字公民建设不仅是技术层面的课题，更涉及国家治理、数字信任和数字文化建设。这是6月5日越南公安部与科技部在河内联合举办的“爱沙尼亚数字公民战略经验分享国际研讨会”上，与会专家提出的核心观点。爱沙尼亚在数字政府和数字公民建设方面的成功经验，将为越南推进国家数字化转型提供重要参考。

越共中央委员、外交部常务副部长阮孟强 图自越通社

2026年东盟未来论坛：共筑和平、繁荣、以人为本的区域未来

2026年东盟未来论坛将于6月9日至10日在河内举行，主题为“共筑和平、繁荣与以人为本的发展未来”。论坛开幕前夕，越共中央委员、外交部常务副部长阮孟强在媒体吹风会上表示，在当前地区及全球局势复杂演变的背景下，该论坛旨在打造一个开放、多视角的对话平台，汇聚智慧与倡议，为东盟未来发展建言献策。

越共中央总书记、国家主席苏林会见谷歌前董事长施密特 图自越通社

苏林会见谷歌前董事长施密特：对接国际资源推动越南人工智能发展

越共中央总书记、国家主席苏林6月5日在越共中央总部会见谷歌公司原董事长埃里克·施密特（Eric Schmidt）及人工智能专家代表团时表示，越南将科技创新、数字化转型和人工智能发展视为国家发展的战略突破口，希望进一步汇聚国际优质资源，加快构建人工智能发展生态系统，为实现2045年建成高收入发达国家目标提供强劲动力。

越南驻柬埔寨大使阮明宇接受越通社记者的采访 图自越通社

东盟未来论坛2026：洪玛奈访越为深化越柬全面合作注入新动力

越南驻柬埔寨大使阮明宇表示，柬埔寨首相 洪玛奈 将于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛。此访不仅体现两国高层对越柬友好合作关系的高度重视，也将为双边关系迈向更深层次、更务实和更高质量发展注入新动力，为地区和平稳定和东盟共同体建设作出积极贡献。

越南政府总理范明政与出席2025年东盟未来论坛的各代表团团长。图自越通社

2026年东盟未来论坛：携手实现东盟共同体愿景

2026年东盟未来论坛将于6月9日至10日在河内举行，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。2026年是越南外交学院受委托主办这一重要论坛的第三年。在论坛召开前夕，外交学院院长阮雄山博士就AFF 2026的相关内容接受了媒体的采访。

双方举行工作座谈。图自越通社

越南与埃及推动全面伙伴关系发展

6月4日，埃及外交、国际合作和海外侨民事务部负责国际合作事务副部长萨马尔·阿赫达尔（Samar Al-Ahdal）与越南驻埃及大使阮南阳举行了工作座谈，就促进两国合作关系措施展开讨论。

与会代表合影。图自越通社

越南与以色列扩大贸易与投资合作

越通社驻以色列记者报道，6月4日，阿拉伯对外关系理事会与以色列拿撒勒工商会在拿撒勒市联合举行见面会，与越南驻以色列大使阮岐山会面交流。

泰国学者苏帕拉克·甘加纳昆迪接受越通社记着的采访。图自越通社

泰国学者：越南将区域合作视为更广泛国际战略的基石

区域合作被视为越南更广泛国际战略的基石。泰国学者苏帕拉克·甘加纳昆迪（Supalak Ganjanakhundee）近期在曼谷就越共中央总书记、国家主席苏林访问东南亚三国并在香格里拉对话会上发表重要主旨演讲接受越通社记者采访时做出了上述认定。