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越南继续成为吸引国际游客的热门目的地

前5个月累计接待国际游客超1060万人次，为越南旅游业奠定了良好开局。这一成绩不仅彰显了旅游业的强劲复苏，也有力推动了经济、服务与贸易的增长，为实现经济社会发展目标作出了积极贡献。

国际游客乘坐竹篮船，游览锦清椰子村，这是2025 年全球50个最美村庄之一。图自越通社
国际游客乘坐竹篮船，游览锦清椰子村，这是2025 年全球50个最美村庄之一。图自越通社

越通社河内——2026年前几个月，赴越南旅游的国际游客继续保持令人瞩目的增长势头。据越南国家旅游局统计，5月份越南接待国际游客近180万人次，同比增长16.5%。累计前5个月，国际游客总数达1060万人次，创历史同期新高。至此，越南已完成全年接待2500万人次国际游客目标的42%。

在全球旅游业仍受地缘政治动荡、地区冲突以及多国经济困难冲击的背景下，越南被持续评价为一个安全、稳定且极具吸引力的目的地。稳定的政治社会环境、具有竞争力的旅游成本、不断拓展的国际航线网络以及日益便利的签证政策，正成为提升越南在全球旅游版图中竞争力的重要优势。

5月份通常被视为国际旅游淡季，但赴越南的国际游客人数仍创下历史新高，充分体现了越南目的地日益强劲的吸引力，以及越南旅游业保持稳定增长的能力。

前5个月，越南十大国际客源市场包括：中国、韩国、俄罗斯、中国台湾、柬埔寨、美国、印度、日本、菲律宾和澳大利亚。其中，中国和韩国继续是两大重点客源市场，占越南国际游客总数的近40%。

柬埔寨市场取得显著进展，跃升至第五位，反映出周边邻国市场的巨大增长潜力。

俄罗斯升至第三位。经历强劲复苏后，前5个月赴越俄罗斯游客量已达2019年全年水平的约90%，表明俄罗斯正迅速重回越南旅游业重要客源市场之列。

与此同时，印度成为高增长潜力市场，2026年有望实现接待100万人次印度游客的目标。

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在岘港市会安东坊的一个旅游景点，游客们体验了在竹子和木头上创作图案的创意过程。图自越通社

从增长速度看，东南亚仍是贡献最为积极的区域。菲律宾市场增长71.9%，跃居最大客源市场第九位。其他市场也保持快速增长势头：柬埔寨增长40.2%，印度尼西亚增长28.7%，新加坡增长28.5%，马来西亚增长21%。南亚方面，印度市场增长50.4%。

旅游专家认为，地理距离相近、航空互联互通便利以及区域内短途旅游趋势的兴起，使东南亚成为越南旅游业增长的最重要引擎之一。

值得关注的是，欧洲是前5个月增长速度最快的区域，增幅达54.8%。其中，波兰增长51.7%，瑞士增长25.7%，捷克增长18.1%，助力欧洲客源市场进一步拓展。在远程客源市场中，澳大利亚增长21.2%，美国增长18.8%，表明越南对国际高端游客的吸引力与日俱增。

前5个月累计接待国际游客超1060万人次，为越南旅游业奠定了良好开局。这一成绩不仅彰显了旅游业的强劲复苏，也有力推动了经济、服务与贸易的增长，为实现经济社会发展目标作出了积极贡献。（完）

越通社
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