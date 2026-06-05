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宣光省支持国际游客遵守越南边境地区规定

随着边境地区接待国际游客量不断增加，自6月3日起，宣光省公安厅出入境管理处与各主管部门配合开展对在当地居留、活动的外国人专项检查和管控行动。

宣光省公安厅出入境管理处干部引导国际游客遵守边境地区规定。图自越通社
宣光省公安厅出入境管理处干部引导国际游客遵守边境地区规定。图自越通社

越通社宣光省——随着边境地区接待国际游客量不断增加，自6月3日起，宣光省公安厅出入境管理处与各主管部门配合开展对在当地居留、活动的外国人专项检查和管控行动。

在为期一个星期的行动期间，主管部门在17个边境乡对入住各住宿服务场所、民宿的外国人的护照、签证及临时居留申报材料进行检查；同时，对边境线路上接送游客的车辆及驾驶员开展检查，以保障游客安全。

宣光省公安厅出入境管理处干部、战士们不仅履行国家管理职责，还积极向游客及旅游经营单位宣传和指导办理进入边境地区许可证的办理手续、居留和住宿登记规定，以及参观体验过程中需要注意的事项。

来自波兰的游客安娜·科瓦尔斯卡（Anna Kowalska）表示，在前往边境地区之前，她并不十分了解有关住宿登记和参观游览的相关规定。主管部门工作人员的现场指导使她在探索越南最北端地区的旅程中更加顺利，也避免了不必要的失误。

来自法国的游客皮埃尔·马丁（Pierre Martin）表示，在许多国家，边境地区通常都有需要遵守的特殊规定。他认为，主管部门在住宿场所开展检查并提供指导，有助于游客更好地了解当地相关规定，同时也为营造安全有序的旅游环境发挥了积极作用。

近年来，随着社区旅游和本土文化体验产品的发展，越南同文岩石高原上的许多地区已成为国际游客青睐的旅游目的地。这也对加强居留管理、外国人管理以及维护社会治安和游客安全提出了更高要求，以打造友好、文明、可持续发展的旅游目的地形象。

加强对边境地区外国人的检查和管理工作，有助于提升出入境管理工作质效，主动预防和遏制各类违法违规行为。同时，也为旅游业可持续发展营造良好环境，进一步塑造宣光省安全、友好、热情好客的形象等。（完）

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越通社
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