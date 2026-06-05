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2026年东盟未来论坛：共筑和平、繁荣、以人为本的区域未来

2026年东盟未来论坛将于6月9日至10日在河内举行，主题为“共筑和平、繁荣与以人为本的发展未来”。论坛开幕前夕，越共中央委员、外交部常务副部长阮孟强在媒体吹风会上表示，在当前地区及全球局势复杂演变的背景下，该论坛旨在打造一个开放、多视角的对话平台，汇聚智慧与倡议，为东盟未来发展建言献策。

越共中央委员、外交部常务副部长阮孟强 图自越通社
越共中央委员、外交部常务副部长阮孟强 图自越通社


越通社河内——2026年东盟未来论坛将于6月9日至10日在河内举行，主题为“共筑和平、繁荣与以人为本的发展未来”。论坛开幕前夕，越共中央委员、外交部常务副部长阮孟强在媒体吹风会上表示，在当前地区及全球局势复杂演变的背景下，该论坛旨在打造一个开放、多视角的对话平台，汇聚智慧与倡议，为东盟未来发展建言献策。

阮孟强指出，论坛主题精准回应了东盟的核心优先方向：和平是发展的前提，繁荣是各成员国的共同目标，以人为本则是东盟共同体建设贯穿始终的精神。论坛被设计为一个广泛参与的对话空间，参与方包括领导人、学者、企业、青年、社会组织、政党和地方政府代表。

谈及东盟中心地位，阮孟强认为，本届论坛是对越共中央总书记、国家主席苏林在香格里拉对话会上关于“构建一个开放、包容、以东盟为中心的地区架构”主张的延续与具体化。论坛为东盟及其伙伴共同探讨加强团结、提升战略自主、增强区域议程塑造能力提供了良机。

阮孟强强调，韧性是本届论坛的核心议题之一。在快速且难以预测的全球变局下，韧性并不意味着封闭或孤立，而应通过合作与联通来构建。一个有韧性的东盟，应善于从互联互通、资源共享、政策协调和深化一体化中汲取力量，以增强对新型挑战的适应能力。

本届论坛讨论内容聚焦区域共同关心的议题，包括人工智能治理、数字化转型、能源安全、绿色转型、冲突预防及内部团结加强等，旨在将战略议题拉近民众，推动以人为本的发展路径。

阮孟强透露，论坛将有多位东盟国家领导人出席。老挝、柬埔寨、泰国和东帝汶等国总理将出席论坛并对越南进行正式访问。这充分体现了区域凝聚力以及越南在推动东盟合作中的积极作用与责任担当。

值得关注的是，本届论坛首次设立东南亚政党合作专场讨论，并将由河内主持举行东盟城市领导人会议。同期还将举办湄公河次区域、东盟青年以及人工智能治理等多场场边活动，进一步扩大社会各界在区域政策制定中的参与。

阮孟强表示，东盟未来论坛由越南于2023年在东盟峰会上倡议发起，此前两届论坛的多项建议已纳入东盟文件。本届论坛正值东盟推动《东盟共同体愿景2045》之际，也是越共十四大、第十六届国会及各级人民议会选举后越南主办的首场高级别多边外交活动。

他期待，2026年东盟未来论坛将继续为东盟共同体建设贡献务实建言和政策建议，同时彰显越南作为积极、主动、负责任成员在推动区域和平、稳定与可持续发展中的关键角色。（完）

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越通社
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