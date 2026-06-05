环保

越南正式在印度推出电动出租车服务

通过进入印度市场，Green SM不仅希望为当地居民提供安全、可靠、优质的出行选择，也希望为本地司机创造更多就业和职业发展机会。公司承诺与当地合作伙伴及社区携手共进，共同推动现代、环保的交通解决方案。

越南绿色与智能出行股份公司在印度举行Green SM Limo服务启动仪式。图自越通社
越南绿色与智能出行股份公司在印度举行Green SM Limo服务启动仪式。图自越通社

越通社新德里——6月5日，越南绿色与智能出行股份公司在印度新德里正式推出Green SM Limo服务，彰显了该公司致力于将绿色出行打造为城市生活重要组成部分的长远战略。

据越通社驻新德里记者报道，印度哈里亚纳邦工业和商业部部长拉奥·纳尔比尔·辛格，印度中央及新德里地方政府代表，越南驻印度大使馆代表，以及来自金融、交通、能源、技术和服务等领域的战略合作伙伴共同出席启动仪式。

印度是全球最重要的出行市场之一。其巨大的市场规模、快速增长的速度和强劲的创新活力，为绿色交通发展带来了广阔机遇。我们怀着对印度市场的尊重、对其长期潜力的信心，以及对与本地伙伴携手共进的承诺来到这里。Green SM旨在提供高品质的电动出行体验，为当地民众带来更安全、更可靠、更可持续的出行选择。我们深知，信任是品牌可持续发展的基石，这也是Green SM希望在未来的岁月里，与印度客户、合作伙伴及社区共同建立的信任纽带。

Green SM全球总经理阮文清


哈里亚纳邦工业和商业部部长拉奥·纳尔比尔·辛格对Green SM在德里国家首都区空气质量挑战的背景下拓展业务表示高度赞赏。他相信，Green SM的电动出租车队将有助于减少碳排放、改善空气质量，并助力推动绿色交通转型。

通过进入印度市场，Green SM不仅希望为当地居民提供安全、可靠、优质的出行选择，也希望为本地司机创造更多就业和职业发展机会。公司承诺与当地合作伙伴及社区携手共进，共同推动现代、环保的交通解决方案。

印度用户可通过在App Store或Google Play下载Green SM应用程序预约乘车，也可拨打客服热线或在其运营区域直接叫车。为庆祝开业，Green SM推出手机应用约车五折优惠活动，最高优惠250印度卢比（约合2.6美元）。

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Green SM还与来自交通运输、旅游、技术及服务领域的五家战略伙伴签署了谅解备忘录。图自越通社

仪式上，Green SM还与来自交通运输、旅游、技术及服务领域的五家战略伙伴签署了谅解备忘录，旨在共同营造创新合作空间，推动多市场的绿色转型进程。

Green SM成立于2023年，总部位于越南，目前已在本国及老挝、印度尼西亚、菲律宾和印度等国构建起绿色出行生态系统。依托纯电动车队、专业“绿色司机”团队以及在多国推行的统一服务标准，该公司正不断为全球用户提供高品质的出行体验。（完）

越南SM绿色出租车进军老挝市场

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越通社驻老挝记者报道，11月9日，GSM绿色智能出行服务股份公司（Green & Smart Mobility）在老挝首都万象举行SM绿色电动出租车服务开业仪式。这是老挝首个电动出租车服务。老挝也是GSM启动“Go Green Global”战略的第一站。
越通社
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