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韩国医疗器械企业扩大在越的影响力

目前，韩国在越南医疗器械进口市场中占有最大份额，达16.3%，出口额约3.2亿美元。此外，两国还大力促进在人工智能、生物技术和医疗卫生领域的合作。

附图。图自互联网
附图。图自互联网

越通社河内——随着越南医疗保健支出的强劲增长，韩国医疗器械企业正扩大其在越南市场的影响力。

在2026年K-Med医疗科技展览会框架内，大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）于6月4日在胡志明市举行了“韩越医疗器械出口咨询会议”。这是由韩国贸易、工业和能源部发起“2026年区域贸易展望计划”的一部分。

此次参会的韩国企业从事数字医疗保健、基于人工智能（AI）的癌症诊断解决方案、手术辅助机器人以及医美器械等领域。

越南人口总数超过1亿，三年来，经济增长率保持在5%至8%左右。随着个人收入的增加，越南医疗器械市场也快速发展。据市场调研公司FiinGroup预测，2025年至2030年期间，越南私立医疗保健支出预计年均增长7.5%。

目前，韩国在越南医疗器械进口市场中占有最大份额，达16.3%，出口额约3.2亿美元。此外，两国还大力促进在人工智能、生物技术和医疗卫生领域的合作。

参展的人工智能医学影像诊断设备制造商JPI Healthcare代表表示，得益于越南政府医疗基础设施的升级政策和两国不断深化经济合作的趋势，越南合作伙伴对韩国数字医疗保健产品日益感兴趣。

其后，大韩贸易投资振兴公社还举行韩越医疗器械研讨会，并向越南各家医院推介韩国企业的产品。同时，主办方还通过韩国生物专柜（K-Bio Desk）为参会企业就越南医疗器械的准入许可与注册制度提供咨询。

大韩贸易投资振兴公社副社长金明熙（Kim Myung Hee）表示，2025年，48.3%的参展企业成功向越南出口产品。她表示，大韩贸易投资振兴公社今后将继续扩大市场营销和认证支持计划，进一步提升韩国企业的出口效益。（完）

越通社
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