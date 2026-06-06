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越南驻东帝汶临时代办：越南—东帝汶关系迎来新的发展机遇

越南驻东帝汶临时代办范平潭表示，东帝汶总理沙纳纳·古斯芒将于6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。此访有望为两国关系发展注入新动力，推动双边合作提质增效，同时为东帝汶进一步融入东盟发挥积极作用。

越南驻东帝汶代办范平潭 图自越通社
越南驻东帝汶代办范平潭 图自越通社

越通社河内——越南驻东帝汶临时代办范平潭表示，东帝汶总理沙纳纳·古斯芒将于6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。此访有望为两国关系发展注入新动力，推动双边合作提质增效，同时为东帝汶进一步融入东盟发挥积极作用。

范平潭日前在接受越通社记者采访时说，此访不仅对越东双边关系具有重要意义，也将为东帝汶更深入地融入地区合作创造有利条件。

他表示，近年来东帝汶高层领导人多次访越并出席越方主办的重要活动，体现了东帝汶对发展对越关系以及越南在本地区的地位和作用的高度重视。特别是越南驻东帝汶大使馆于2026年4月正式投入运行，进一步彰显了双方深化政治互信、拓展各领域合作的共同意愿。

范平潭表示，越方接待沙纳纳·古斯芒总理正式访越，是落实越共十四大外交方针的重要举措，体现了越方推动双边关系迈上新台阶，为建设团结、包容、自强的东盟共同体作出积极贡献的真诚愿望。

根据安排，沙纳纳·古斯芒总理将在访越期间出席第三届东盟未来论坛，并参加一系列重要双边活动。东帝汶代表团成员包括两位副总理、多位部长及重要机构负责人，充分体现了东帝汶对发展对越关系的高度重视。预计双方将签署多项合作文件，为未来深化各领域合作提供重要法律基础。

谈及双边合作前景，范平潭认为，越东关系正迎来从政治互信和传统友谊向务实合作成果加快转化的重要阶段，具备进一步拓展合作的有利条件。

农业和粮食安全被视为最具潜力的合作领域之一。东帝汶对保障粮食供应和提升农业生产效率需求迫切，而越南在农业生产、农产品加工和市场开发方面经验丰富，双方合作空间广阔。

在数字经济领域，电信、数字化转型和数字经济合作正成为新的增长点。范平潭表示，自2013年越南军队电信工业集团旗下品牌Telemor进入东帝汶市场以来，已为双方在数字化建设、治理现代化和提升互联互通水平等方面合作奠定了坚实基础。

与此同时，经贸投资合作也蕴藏着巨大潜力。尽管东帝汶市场规模相对有限，但在消费品、建材、设备、服务和基础设施建设等方面需求旺盛。越南企业凭借产品适销对路、价格竞争力强以及在开拓新兴市场方面的丰富经验，具有明显优势。

范平潭还表示，教育培训、人力资源开发以及提升参与东盟合作机制能力等领域前景广阔。越南愿与东帝汶分享干部培养和参与地区合作机制的实践经验，支持东帝汶更好融入东盟共同体建设进程。

在评价越南企业对东帝汶发展的贡献时，范平潭指出，Telemor是最具代表性的成功案例。该企业不仅推动了当地电信基础设施建设，还创造了就业、培养了本地人才、增加了财政收入，并积极支持东帝汶数字化转型。

范平潭认为，未来Telemor及更多越南科技企业可在数字基础设施建设、电子政务、在线公共服务、数字支付和科技人才培养等领域与东帝汶深化合作。

他强调，越南企业在东帝汶投资不仅着眼于商业利益，更注重将企业发展与东帝汶经济社会发展紧密结合。这种合作理念有助于增进互信，为未来扩大投资合作创造有利条件。

范平潭表示，与两国良好的政治关系和广阔的发展潜力相比，越南在东帝汶的投资规模仍有较大提升空间。沙纳纳·古斯芒总理此次访越有望进一步促进企业对接，加强市场信息交流，推动解决合作中的实际问题，开辟新的合作领域，为越东关系实现更高水平发展注入新动力。（完）

越通社
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